失業男3度跳基隆港潛水 消防無奈：浪費救援資源
基隆市60歲王姓男子疑失業為發洩心中鬱悶，今天酒後3度跨越海洋廣場欄杆，跳入基隆港潛水，警消對王男行為感到無奈，認為已浪費救援資源。
王男分別在下午約2時及5時許，從海洋廣場跳入基隆港潛水，消防員獲報到場協助王男上岸後，2次分別將王男送至衛生福利部基隆醫院檢查，並交由警方處置。
未料，王男晚間近8時，酒後脫去上衣和褲子，將手提包放在海洋廣場的椅子，赤裸上身僅穿著四角褲，第3度跨越欄杆跳入海中，基隆市消防局出動仁愛及信二分隊6車12人趕赴現場，基隆港務警察總隊、基隆港務消防隊也調派人車和船艇前往救援。
警消到場時，王男正在海中憋氣潛水，救援人員拋出救生圈並架設梯子，王男順著階梯爬上岸，穿好衣服後，先是抽起香菸，接著打開放在手提袋的混酒繼續暢飲。
王男說，他原先從事清潔工作，已失業2個月找不到工作，只能靠每個月領新台幣3200元補助過日子，酒後自稱在濟公指示下到此潛水「摸蜊仔」。在警消苦勸下，王男終於同意上救護車，送往基隆長庚醫院檢查。
基隆市消防局仁愛消防分隊長曹志榮表示，今天救援王男，每回都出動2至3個分隊趕赴現場救援，加上港警、港消、忠二路派出所，王男的行為已造成救援資源嚴重浪費。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
