失業男3度跳基隆港潛水 消防無奈：浪費救援資源

中央社／ 基隆7日電

基隆市有名男子今天下午從海洋廣場，跳入基隆港「游泳」。消防員架梯助他回到廣場，這名男子並不配合，消防員喝斥別亂來，圍觀民眾也指責他浪費社會資源，才爬梯上岸，結束這場鬧劇。聯合報記者邱瑞杰／攝影
基隆市有名男子今天下午從海洋廣場，跳入基隆港「游泳」。消防員架梯助他回到廣場，這名男子並不配合，消防員喝斥別亂來，圍觀民眾也指責他浪費社會資源，才爬梯上岸，結束這場鬧劇。聯合報記者邱瑞杰／攝影

基隆市60歲王姓男子疑失業為發洩心中鬱悶，今天酒後3度跨越海洋廣場欄杆，跳入基隆港潛水，警消對王男行為感到無奈，認為已浪費救援資源。

王男分別在下午約2時及5時許，從海洋廣場跳入基隆港潛水，消防員獲報到場協助王男上岸後，2次分別將王男送至衛生福利部基隆醫院檢查，並交由警方處置。

未料，王男晚間近8時，酒後脫去上衣和褲子，將手提包放在海洋廣場的椅子，赤裸上身僅穿著四角褲，第3度跨越欄杆跳入海中，基隆市消防局出動仁愛及信二分隊6車12人趕赴現場，基隆港務警察總隊、基隆港務消防隊也調派人車和船艇前往救援。

警消到場時，王男正在海中憋氣潛水，救援人員拋出救生圈並架設梯子，王男順著階梯爬上岸，穿好衣服後，先是抽起香菸，接著打開放在手提袋的混酒繼續暢飲。

王男說，他原先從事清潔工作，已失業2個月找不到工作，只能靠每個月領新台幣3200元補助過日子，酒後自稱在濟公指示下到此潛水「摸蜊仔」。在警消苦勸下，王男終於同意上救護車，送往基隆長庚醫院檢查。

基隆市消防局仁愛消防分隊長曹志榮表示，今天救援王男，每回都出動2至3個分隊趕赴現場救援，加上港警、港消、忠二路派出所，王男的行為已造成救援資源嚴重浪費。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆港 失業

相關新聞

高雄幼兒園涉虐兒！孩童遭逼「下跪道歉」 關小房間挨打全身傷

高雄市林園區某非營利幼兒園和教保服務中心涉嫌虐兒，孩童遭老師虐打，甚至逼迫「下跪道歉」，該2所教保機構由同一間非營利法人...

失業男3度跳基隆港潛水 消防無奈：浪費救援資源

基隆市60歲王姓男子疑失業為發洩心中鬱悶，今天酒後3度跨越海洋廣場欄杆，跳入基隆港潛水，警消對王男行為感到無奈，認為已浪...

至少3人涉案！高雄幼兒園傳幼師集體虐兒 教育局：已啟動調查

高雄林園區某幼兒園遭離職老師爆料長期存在不當管教，園內至少3名老師涉嫌施虐，拉頭髮、扯耳朵，甚至捏手指，由於不會留下明顯...

宜蘭2休旅車對撞5傷 孫子載阿公阿嬤…老夫婦重傷意識模糊

宜蘭員山鄉員山路三段今天下午2時許，發生2輛休旅車對撞車禍，黑色休旅車不明原因開到對向車道，與銀色休旅車對撞，造成銀色車...

家暴保護令是催命符？家防官姚家興：這觀念要調整

彰化縣芳苑鄉女婿姚家興從基層員警做起，調內勤做資訊管理多年，3年前轉任家庭暴力等兒少婦幼的家防官，協助受害者在24小時內...

男駕駛漁港倒車不慎落海 受困車內救出送醫不治

屏東縣枋寮漁港今天下午傳出一輛汽車落海意外，屏東縣消防局及海巡人員獲報後到場救援，將還在車內的一名男子救出來，但已無生命...

