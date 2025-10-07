高雄幼兒園涉虐兒！孩童遭逼「下跪道歉」 關小房間挨打全身傷

高雄市林園區某非營利幼兒園和教保服務中心涉嫌虐兒，孩童遭老師虐打，甚至逼迫「下跪道歉」，該2所教保機構由同一間非營利法人經營，有離職老師稱園所主任會帶女童單獨午睡、親女童臉等，園所甚至非法販售書籍給家長，載孩童去學才藝，還不給付老師加班費等，市議員邱于軒今質詢踢爆此事，認為市府行政怠慢、調查不周。

邱于軒表示，近日接獲投訴，林園一間非營利幼兒園有老師會捏孩童身體、用戒尺威嚇吃飯、怒罵孩子、逼青蛙跳，但教育局接獲投訴影片卻稱影片長度不夠、不足作證據，也有零名家長發現孩子會突然在家中跪下，孩子稱被老師逼學下跪道歉，還有女童遭老師懲罰直接穿內褲外出。

「幼兒園有名班主任會單獨與女童午睡，甚至親吻女童、讓女童坐在腿上。」邱于軒說，有受虐孩童已出現咬指甲的心理創傷行為，孩童家長屢次向市府檢舉未果，而該名園所管理者早在2023年在路竹區開辦幼保中心，當時就有2名老師因虐打6名孩童遭裁罰，中心後來已因績效考評未過停業。

邱于軒說，園所管理者即便遭裁罰，去年5月仍獲選經營林園區某非營利幼兒園，也在某郵局大樓經營職場互助教保服務中心，園所今年1月再遭檢舉稱違法載送孩童上才藝課，園方還私下訂購羊奶、在家長群組販售幼兒商品，園方疑似有大人物撐腰，教育局才遲未裁罰、調查緩慢。

此外，園方謝姓業也遭勞工局稽查發現有資遣費給付不足、工資未全額給付、加班費給付不足等。邱于軒批「高雄市政府睡死了嗎？」業者強迫老師回捐薪資、未給加班費，教育局仍給予開辦資格，她要求全市非營利幼兒園需全面裝設監視器，教育局檢討稽查裁罰機制。

市長陳其邁答詢回應，已要求政風處立刻調查教育局內部作業流程，確認是否有怠慢之處，目前該園所針對已有證據的案件均已遭開罰，停職2名員工，他會要求教育局在2周內提送檢討報告，釐清經營者應負責任，必要時候不排除解約。

一名幼兒園孩童母親控訴，孩子入園後情緒一直低落，甚至抗拒去園所，直到轉學後情況才好轉，開始願意說話，後來孩子只要看到該園所，就會不自覺低下頭，孩子最後說老師會因為吃飯太慢，還人關在小房間內；孩童父親則說，孩童入學後會突然大哭，才得知孩子長期遭老師打，老師矢口否認。

另名家長說，他的孩子仍在該幼兒園就讀，孩子某天在家中突然跪下、雙手合十說「媽媽，對不起，求你原諒我」，稱是老師教導這樣做，孩子還被關在二樓「未裝監視器」教室裡，質疑孩子長期在該教室遭不當對待，她為此召集收害家長組成自救會，但今年陸續向教育局投訴未果，才找議員求助。

一名現在仍任職該幼兒園的老師說，園方屢次威脅老師若去向市府檢舉，園方會知道是誰並在考核扣分、影響年終獎金，老師們為此感到害怕，她曾目睹有老師拿教具打孩子，卻來不及錄影，如果被園方發現拿手機錄影，就會遭強制沒收，「像受刑人一樣」。

另名已離職的老師說，有老師會拉孩子頭髮或耳朵、捏手指，並不會留下明顯傷痕，避免家長發現，至少有10名孩童受害，園所主任會將2、3名女童分別帶到角落一起睡覺，甚至摟抱、親臉，「希望市政府能救救那些孩子」。

高雄市教育局表示，日前已會同勞工局派員稽查，請該教保服務機構保存監視器畫面，啟動違法對待幼兒調查程序，若違法屬實，將依「幼兒教育及照顧法」處以最高新臺幣60萬元罰鍰，並處以解聘1至4年，甚至終身不得再任職幼兒園。同時，機構亦可能依情節遭減招、停招、停辦或廢止設立許可，並公布行為人及機構名稱。

教育局表示，針對該機構另涉私下販售書籍及餐具予家長、違規實施分科教學及幼童車不當載送等情事，教育局除已寄發行政裁處先行通知外，並將加強無預警稽查頻率，相關違規可處負責人罰鍰最高30萬元，如非營利法人違反幼兒教育及照顧法、教保服務人員條例、勞基法等，或涉及其他嚴重影響幼兒及教職員權益，教育局將提報非營利幼兒園審議會審議，經通過後終止契約，並將該法人及其理事長名單報請教育部公告。