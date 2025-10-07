至少3人涉案！高雄幼兒園傳幼師集體虐兒 教育局：已啟動調查

高雄林園區某幼兒園遭離職老師爆料長期存在不當管教，園內至少3名老師涉嫌施虐，拉頭髮、扯耳朵，甚至捏手指，由於不會留下明顯傷痕，家長難以察覺。教育局今回應，已啟動調查，疑涉案教保員停職調查。

該名離職幼兒老師今向議員邱于軒陳情，指她在該幼兒園區照顧2至4歲幼兒，未料任職1年半期間，發現有3名老師常不當管教孩子，至少已有10多名孩子受害。

對於情緒不穩定的特殊生，會單獨關在儲藏室，放任在裡面哭泣許久；即便其他老師看見，也視而不見，未曾制止，園方對此狀況知情卻默許，讓孩子長期處於高壓氛圍。

該名老師更揭露，某男性主管午休時，會單獨與女童在角落學習區睡覺，甚至要求女童「抱一下、親一下」，據了解，至少2至3名女童曾有類似遭遇。

她坦言，無法接受這樣的環境，最終選擇離職，不僅如此，園方還要求教師將加班費繳回，長期侵害勞工權益，呼籲市府立即介入調查，「救救那些孩子，不要讓他們一直處在高壓、甚至導致失眠的環境。」

教育局表示，已會同勞工局前往幼兒園稽查，要求保存監視器並啟動調查，涉案人員暫時停職，若查證屬實，將依幼兒教育及照顧法最高處60萬元罰鍰，最重可解聘並禁任1年至終身，機構亦可能遭停招、停辦或廢止設立。

除虐童疑雲外，該機構還涉及販售書籍餐具、違規分科教學及幼童車不當載送，違者最高可罰30萬元，另傳有詐領加班費、偽造文書，將移送檢方偵辦。稽查也發現大班師資不足及進用未具資格人員，已開罰負責人與行為人。

教育局表示，將嚴查並督導改善，必要時終止與非營利法人契約，並導入輔導與心理資源，強調對任何傷害幼兒行為「零容忍」。