高雄小港工安意外釀1死1傷 市府勒令停工、雇主遭法辦
高雄市小港區一處工廠今天2名工人在吊掛鋼架過程中因不明原因遭掉落鋼架砸傷，女工人當場死亡，男工人左小腿骨折送醫急救。市府勞工局表示，已勒令停工，雇主違法開罰，並將移送法辦。
高雄市警察局小港分局下午1時15分獲報，小港區永光街一處工廠發生工安意外，38歲女工人和54歲男工人在吊掛鋼架時，因不明原因遭掉落鋼架砸中，女工人現場死亡，男工人左小腿骨折送醫救治。
對此，勞工局回應表示，勞檢處接獲通報即派員入場，初步調查研判是從事堆放作業時未採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施而肇災。
勞工局表示，勞檢處已勒令現場停工，雇主涉違職安法規定，可處最高新台幣30萬罰鍰，並將移送檢察機關追究雇主刑事責任。勞工局並已指派專人協助罹災家屬及受傷勞工辦理慰助事宜，並確保其職災補償權益。
勞工局呼籲各事業單位從事堆放作業時為防止倒塌、崩塌或掉落，應採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施，並禁止與作業無關人員進入該場所。
