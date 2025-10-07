快訊

公司誤發330倍薪水...他爽領522萬「秒辭職」 雇主提告敗訴

顏正國驚傳逝世！9月最後身影曝光 粉絲直擊「瘦到不成人型」

獨／「好小子」顏正國爆驟逝！恩師朱延平驚吐7字

高雄小港工安意外釀1死1傷 市府勒令停工、雇主遭法辦

中央社／ 高雄7日電

高雄市小港區一處工廠今天2名工人在吊掛鋼架過程中因不明原因遭掉落鋼架砸傷，女工人當場死亡，男工人左小腿骨折送醫急救。市府勞工局表示，已勒令停工，雇主違法開罰，並將移送法辦。

高雄市警察局小港分局下午1時15分獲報，小港區永光街一處工廠發生工安意外，38歲女工人和54歲男工人在吊掛鋼架時，因不明原因遭掉落鋼架砸中，女工人現場死亡，男工人左小腿骨折送醫救治。

對此，勞工局回應表示，勞檢處接獲通報即派員入場，初步調查研判是從事堆放作業時未採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施而肇災。

勞工局表示，勞檢處已勒令現場停工，雇主涉違職安法規定，可處最高新台幣30萬罰鍰，並將移送檢察機關追究雇主刑事責任。勞工局並已指派專人協助罹災家屬及受傷勞工辦理慰助事宜，並確保其職災補償權益。

勞工局呼籲各事業單位從事堆放作業時為防止倒塌、崩塌或掉落，應採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施，並禁止與作業無關人員進入該場所。

工人示意圖。圖／AI生成
工人示意圖。圖／AI生成

工人 勞工局 高雄市 工安

延伸閱讀

高雄鋼構廠疑吊掛失誤4噸鋼骨重壓 1女當場死亡1男重傷

台積電贈送晶圓片 陳其邁：對高雄意義重大

台鐵汐止站月台加高 施工架翻落軌道 自強號擦撞釀險台鐵勒令停工

中秋及國慶日出勤須加倍給薪 勞工局提醒雇主不聽就慘了

相關新聞

至少3人涉案！高雄幼兒園傳幼師集體虐兒 教育局：已啟動調查

高雄林園區某幼兒園遭離職老師爆料長期存在不當管教，園內至少3名老師涉嫌施虐，拉頭髮、扯耳朵，甚至捏手指，由於不會留下明顯...

高雄鋼構廠疑吊掛失誤4噸鋼骨重壓 1女當場死亡1男重傷

高雄小港區永光街某家鋼鐵鍍鋅廠今下午執行吊掛作業時，疑似因操作不慎，導致鋼結構物掉落，砸中蔡姓女員工及溫姓男工人，其中女...

宜蘭2休旅車對撞5傷 孫子載阿公阿嬤…老夫婦重傷意識模糊

宜蘭員山鄉員山路三段今天下午2時許，發生2輛休旅車對撞車禍，黑色休旅車不明原因開到對向車道，與銀色休旅車對撞，造成銀色車...

家暴保護令是催命符？家防官姚家興：這觀念要調整

彰化縣芳苑鄉女婿姚家興從基層員警做起，調內勤做資訊管理多年，3年前轉任家庭暴力等兒少婦幼的家防官，協助受害者在24小時內...

男駕駛漁港倒車不慎落海 受困車內救出送醫不治

屏東縣枋寮漁港今天下午傳出一輛汽車落海意外，屏東縣消防局及海巡人員獲報後到場救援，將還在車內的一名男子救出來，但已無生命...

男跳入基隆港游泳 消防員好言相勸不配合…遭斥責才上岸結束鬧劇

基隆市有名男子今天下午從海洋廣場，跳入基隆港中。消防局接獲報案前往救援，發現他疑酒後下水「游泳」。消防員架梯助他回到廣場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。