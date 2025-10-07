宜蘭2休旅車對撞5傷 孫子載阿公阿嬤…老夫婦重傷意識模糊

宜蘭員山鄉員山路三段今天下午2時許，發生2輛休旅車對撞車禍，黑色休旅車不明原因開到對向車道，與銀色休旅車對撞，造成銀色車一對夫妻受傷，妻子右大腿及小腿骨折；駕駛黑色休旅車是26歲男子右大腿骨折，車上載著年近8旬的阿公阿嬤頭部及骨折重傷，意識模糊送醫搶救。

縣消防局今天下午大約2時30分獲報，位於員山路三段500巷1號附近發生車禍事故，派遣大同、員山、廣興分隊91車及大同71車前往救援。現場銀色休旅車車上是一對夫妻，57歲陳姓男駕駛雙膝擦挫傷意識清楚、45歲郭姓女乘客右大腿及小腿骨折，意識清楚，送往羅東聖母醫院救治。

黑色休旅車車上共3名傷者，駕駛是26歲男性，雙腿骨折，意識清楚；74幾李姓婦人頭部撕裂傷、左腳骨折、意識模糊，送往羅東博愛醫院搶救；80歲林姓老翁右大腳骨折、意識模糊，送往宜蘭陽大附醫搶救。

初步調查，黑色休旅車26歲駕駛在開車下山時，不明原因偏移車道，駛入對向車道，與銀色休旅車發生對撞，兩車車頭嚴重撞爛，連車門都掉了，兩名長者詳細肇事原因待後續調查釐清。

警方表示，5人暫無生命危險，雙方駕駛酒測值零，，警方呼籲在劃有分向限制線路段，駕駛不得跨越駛入來車道，違者可依道路交通管理處罰條例處600元以上、1800元以下罰鍰。

兩輛休旅車的車頭撞爛，車門掉落，撞擊力道猛烈，造成5人受傷。圖／警方提供 兩輛休旅車的車頭撞爛，車門掉落，撞擊力道猛烈，造成5人受傷。圖／警方提供 兩輛休旅車的車頭撞爛，車門及保險桿全掉落，撞擊力道猛烈，造成5人受傷。圖／警方提供