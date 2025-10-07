新北中和公車轉彎未停讓婦人雙腿骨折 客運業也遭罰9萬
新北中和一輛公車昨晚轉彎未停讓，撞上走在斑馬線上的8旬婦人，導致雙腿骨折送醫，幸無生命危險。駕駛遭開單告發並吊扣駕照1年，交通局也開罰業者新店客運9萬元。
新北市中和警分局表示，昨天傍晚5時許獲報，新店客運57歲郭姓駕駛在中和區中和路要右轉景安路時未禮讓行人，撞上走在行人穿越道的85歲邱姓婦人，警方與救護人員到場發現婦人雙腿被公車輾過骨折，協助脫困後送醫，幸無生命危險。
警方表示，郭男酒測值為0，依違反「道路交通管理處罰條例」未禮讓行人導致受傷，將處新台幣7200元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年。
新北市交通局運輸管理科長林詩欽今天說，本案公車司機轉彎未停讓導致行人受傷，客運業者未善盡教育與督導責任，依違反公路法，開罰新店客運最重9萬元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言