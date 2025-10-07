快訊

男跳入基隆港游泳 消防員好言相勸不配合…遭斥責才上岸結束鬧劇

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市有名男子今天下午從海洋廣場，跳入基隆港中。消防局接獲報案前往救援，發現他疑酒後下水「游泳」。消防員架梯助他回到廣場，這名男子並不樂意，消防員喝斥他別亂來，圍觀民眾也指責他浪費社會資源，才爬梯上岸，結束這場鬧劇。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午2時28分接獲報案，指有名6、70歲的男子從海洋廣場跳入海中。消防員趕抵現場時，看到這名男子把衣物和背包放在廣場，只穿著內褲就跳入基隆港，看似游泳，並無溺水情況。

消防員丟下救生圈，要他先套上以防萬一，男子不配合，有時鑽進救生圈，不久就離開救生圈。支援的呂姓消防小隊長到場後，向男子說要架梯讓他上岸，但男子說可以套住救生圈，直接拉他上岸。

消防局拉住救生圈的繩子，發現無法直接拉他上岸。梯子架好後，消防人員要求男子自己爬梯上岸，但他不肯聽從。當時已在水中的呂姓小隊長高聲斥責，要他趕快上去，加上圍觀民眾指責，男子才願配合上岸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆市有名男子今天下午從海洋廣場，跳入基隆港「游泳」。消防員架梯助他回到廣場，這名男子並不配合，消防員喝斥別亂來，圍觀民眾也指責他浪費社會資源，才爬梯上岸，結束這場鬧劇。記者邱瑞杰／攝影
