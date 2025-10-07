快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

聽新聞
0:00 / 0:00

影／巴拿馬籍貨輪菲律賓船員海上疑中風 台中海巡即刻救援

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

海巡署艦隊分署第三海巡隊今天接獲代理行通報，一艘巴拿馬籍貨輪上一名菲律賓籍男性船員，因左半邊身體失去知覺疑似中風需立即就醫，該隊獲報後，立即調派線上PP-10035艇前往救援，並通知救護車在碼頭待命，順利將船員送往梧棲童綜合醫院救治。

台中海巡隊接獲通報後，立即調派線上PP-10035艇前往救援，今天上午11時25分抵達台中港錨泊區等待貨輪。貨輪與巡防艇落差達數公尺高，PP-10035艇運用海浪起伏減少高低差，中午12時37分將急病船員接駁至巡防艇上，對傷患進行初步狀況檢視，經確認傷患意識清楚後，以最大安全航速返航；中午1時5分返抵台中港海巡基地碼頭，由救護車送往梧棲童綜合醫院診治。

台中海巡隊表示，海巡署肩負海上救生救難責任，接獲報案後必全力以赴，確保民眾生命財產安全，如民眾遇有緊急危難情形，可撥打118海巡報案專線，海巡署將立即處置。

海巡署艦隊分署第三海巡隊今天接獲通報，一艘巴拿馬籍貨輪上一名菲律賓籍男性船員，因左半邊身體失去知覺疑似中風需立即就醫，海巡隊獲報後，立即調派線上PP-10035艇前往救援。圖／海巡署提供
海巡署艦隊分署第三海巡隊今天接獲通報，一艘巴拿馬籍貨輪上一名菲律賓籍男性船員，因左半邊身體失去知覺疑似中風需立即就醫，海巡隊獲報後，立即調派線上PP-10035艇前往救援。圖／海巡署提供

海巡署 梧棲 碼頭 中風

延伸閱讀

血型影響早期中風 A型年輕人有風險

桃園永安漁港傳溺水 越籍移工中秋連假踏浪…下海戲水溺斃

採購無人機曾出包 海巡署拒立院預算中心檢覈韌性特別預算

影／連假遊客轎車陷彰化沙灘驚魂記 幸海巡科技監控及時救援

相關新聞

高雄鋼構廠疑吊掛失誤4噸鋼骨重壓 1女當場死亡1男重傷

高雄小港區永光街某家鋼鐵鍍鋅廠今下午執行吊掛作業時，疑似因操作不慎，導致鋼結構物掉落，砸中蔡姓女員工及溫姓男工人，其中女...

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

台北捷運日前發生博愛座衝突，多次擾人的婦人也遭逮，而踢人的「Fumi 阿姨」今也還原當時拿著三宅一生的袋子出面受訪。他還...

男駕駛漁港倒車不慎落海 受困車內救出送醫不治

屏東縣枋寮漁港今天下午傳出一輛汽車落海意外，屏東縣消防局及海巡人員獲報後到場救援，將還在車內的一名男子救出來，但已無生命...

台南麻豆死亡車禍竟是「駕駛夫肇事要妻頂替」 真相曝光雙雙送辦

台南麻豆區堤防道路4日上午發生一起死亡車禍，一輛轎車與機車發生碰撞事故，造成機車騎士重傷送醫宣告不治，當下，50歲謝姓女...

男跳入基隆港游泳 消防員好言相勸不配合…遭斥責才上岸結束鬧劇

基隆市有名男子今天下午從海洋廣場，跳入基隆港中。消防局接獲報案前往救援，發現他疑酒後下水「游泳」。消防員架梯助他回到廣場...

影／巴拿馬籍貨輪菲律賓船員海上疑中風 台中海巡即刻救援

海巡署艦隊分署第三海巡隊今天接獲代理行通報，一艘巴拿馬籍貨輪上一名菲律賓籍男性船員，因左半邊身體失去知覺疑似中風需立即就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。