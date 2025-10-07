影／巴拿馬籍貨輪菲律賓船員海上疑中風 台中海巡即刻救援

海巡署艦隊分署第三海巡隊今天接獲代理行通報，一艘巴拿馬籍貨輪上一名菲律賓籍男性船員，因左半邊身體失去知覺疑似中風需立即就醫，該隊獲報後，立即調派線上PP-10035艇前往救援，並通知救護車在碼頭待命，順利將船員送往梧棲童綜合醫院救治。

台中海巡隊接獲通報後，立即調派線上PP-10035艇前往救援，今天上午11時25分抵達台中港錨泊區等待貨輪。貨輪與巡防艇落差達數公尺高，PP-10035艇運用海浪起伏減少高低差，中午12時37分將急病船員接駁至巡防艇上，對傷患進行初步狀況檢視，經確認傷患意識清楚後，以最大安全航速返航；中午1時5分返抵台中港海巡基地碼頭，由救護車送往梧棲童綜合醫院診治。