高雄鋼構廠疑吊掛失誤4噸鋼骨重壓 1女當場死亡1男重傷
高雄小港區永光街某家鋼鐵鍍鋅廠今下午執行吊掛作業時，疑似因操作不慎，導致鋼結構物掉落，砸中蔡姓女員工及溫姓男工人，其中女方當場死亡，溫男小腿骨折送醫，暫無生命危險，工安意外發生後，勞檢單位已派員到場調查經過，警方另報請檢察官相驗調查中。
據了解，該間工廠負責幫鋼結構鍍鋅防鏽，今下午完工後，廠區正準備把作業完成的鋼構吊上平板拖車，但操作時，未將平板拖車上的檔樁設置完備，便開始起吊。
結構吊妥後，蔡女及同事準備解開纜繩，疑似鋼構失去平衡掉落，蔡女閃避不及，整個人被4公噸重的鋼結構壓到，當場喪命，另一名溫姓吊車操作手則受傷。
高雄市勞工局事後派勞檢人員到場，當場開罰最高30萬元罰鍰，並令現場停工安檢，事發原因及責任待檢警相驗完成後釐清。
