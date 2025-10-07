台南海安路酒吧、PUB林立如不夜城 凌晨酒客以為被挑釁打人遭逮

45歲林姓男子今天凌晨酒後經過19歲黃姓男子身邊，黃以為林向他挑釁，雙方發生言語衝突，林怒氣勃發先動手出腳踹打黃，見黃沒有還手才離去；黃隨後報警，警方到場了解後，在附近街道找到林，警詢後將他依傷害罪送辦，事發過程也被目擊民眾拍下上傳網路。

台南市中西區海安路二段一帶沿路酒吧、PUB林立，每逢假日晚間年輕男女消費者滿溢到道路上，不少店家DJ播放的電音聲放到店外；許多外溢到人行道的酒客除了在街邊聊天，還有人隨著音樂，就在街上跳舞，也有人跨越馬路到中央軸帶蹲坐休息，形成市區「不夜城」景觀。

轄區第二警分局海安派出所長顏呈叡說明，今天凌晨1時20分接獲報案，海安路二段有二名男子發生肢體衝突，立即派員前往；經了解為19歲黃姓男子見45歲林姓男子酒醉，林經過時黃以為林在挑釁，雙方發生言語及肢體衝突，造成黃受傷。

兩人今天凌晨衝突的畫面，被其他民眾目擊拍下影片、po上社群媒體threads上的黑色豪門企業平台，影片中可見林姓男子身穿黑色上衣，不斷對黃姓男子飆罵粗話、嗆說「你少年大尾、還有什麼話說，是俗辣，給我安靜些，你想上IG出名，我也想出名」。

林疑似看到黃露出笑容、隨即嗆聲「你在笑什麼」，接著就動手毆打黃、也出腳踹踢黃的身體，並要黃叫警察來；林也對一旁的拍攝者嗆聲，之後才悻倖然步行離去。黃報警後，警員到場在附近街道找到林，將雙方帶回派出所，因黃提出傷害告訴，全案依傷害罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康