台南海安路酒吧、PUB林立如不夜城 凌晨酒客以為被挑釁打人遭逮

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

45歲林姓男子今天凌晨酒後經過19歲黃姓男子身邊，黃以為林向他挑釁，雙方發生言語衝突，林怒氣勃發先動手出腳踹打黃，見黃沒有還手才離去；黃隨後報警，警方到場了解後，在附近街道找到林，警詢後將他依傷害罪送辦，事發過程也被目擊民眾拍下上傳網路。

台南市中西區海安路二段一帶沿路酒吧、PUB林立，每逢假日晚間年輕男女消費者滿溢到道路上，不少店家DJ播放的電音聲放到店外；許多外溢到人行道的酒客除了在街邊聊天，還有人隨著音樂，就在街上跳舞，也有人跨越馬路到中央軸帶蹲坐休息，形成市區「不夜城」景觀。

轄區第二警分局海安派出所長顏呈叡說明，今天凌晨1時20分接獲報案，海安路二段有二名男子發生肢體衝突，立即派員前往；經了解為19歲黃姓男子見45歲林姓男子酒醉，林經過時黃以為林在挑釁，雙方發生言語及肢體衝突，造成黃受傷。

兩人今天凌晨衝突的畫面，被其他民眾目擊拍下影片、po上社群媒體threads上的黑色豪門企業平台，影片中可見林姓男子身穿黑色上衣，不斷對黃姓男子飆罵粗話、嗆說「你少年大尾、還有什麼話說，是俗辣，給我安靜些，你想上IG出名，我也想出名」。

林疑似看到黃露出笑容、隨即嗆聲「你在笑什麼」，接著就動手毆打黃、也出腳踹踢黃的身體，並要黃叫警察來；林也對一旁的拍攝者嗆聲，之後才悻倖然步行離去。黃報警後，警員到場在附近街道找到林，將雙方帶回派出所，因黃提出傷害告訴，全案依傷害罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市中西區海安路二段一帶沿路酒吧、PUB林立，假日晚間許多外溢到人行道的酒跨越馬路到中央軸帶蹲坐休息。記者袁志豪／攝影
台南市中西區海安路二段一帶沿路酒吧、PUB林立，假日晚間許多外溢到人行道的酒跨越馬路到中央軸帶蹲坐休息。記者袁志豪／攝影
台南市中西區海安路二段一帶沿路酒吧、PUB林立，每逢假日晚間年輕男女消費者滿溢到道路上。記者袁志豪／攝影
台南市中西區海安路二段一帶沿路酒吧、PUB林立，每逢假日晚間年輕男女消費者滿溢到道路上。記者袁志豪／攝影
台南市中西區海安路二段一帶沿路酒吧、PUB林立，假日晚間許多外溢到人行道的酒跨越馬路到中央軸帶蹲坐休息。記者袁志豪／攝影
台南市中西區海安路二段一帶沿路酒吧、PUB林立，假日晚間許多外溢到人行道的酒跨越馬路到中央軸帶蹲坐休息。記者袁志豪／攝影
19歲黃姓男子（右）今天凌晨見45歲林姓男子酒醉，林經過時黃以為林在挑釁，雙方發生言語及肢體衝突，造成黃受傷。圖／翻攝自threads上黑色豪門企業平台
19歲黃姓男子（右）今天凌晨見45歲林姓男子酒醉，林經過時黃以為林在挑釁，雙方發生言語及肢體衝突，造成黃受傷。圖／翻攝自threads上黑色豪門企業平台
台南市中西區海安路二段一帶沿路酒吧、PUB林立，每逢假日晚間年輕男女消費者滿溢到道路上。記者袁志豪／攝影
台南市中西區海安路二段一帶沿路酒吧、PUB林立，每逢假日晚間年輕男女消費者滿溢到道路上。記者袁志豪／攝影

衝突 傷害罪 台南

相關新聞

高雄鋼構廠疑吊掛失誤4噸鋼骨重壓 1女當場死亡1男重傷

高雄小港區永光街某家鋼鐵鍍鋅廠今下午執行吊掛作業時，疑似因操作不慎，導致鋼結構物掉落，砸中蔡姓女員工及溫姓男工人，其中女...

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

台北捷運日前發生博愛座衝突，多次擾人的婦人也遭逮，而踢人的「Fumi 阿姨」今也還原當時拿著三宅一生的袋子出面受訪。他還...

台南麻豆死亡車禍竟是「駕駛夫肇事要妻頂替」 真相曝光雙雙送辦

台南麻豆區堤防道路4日上午發生一起死亡車禍，一輛轎車與機車發生碰撞事故，造成機車騎士重傷送醫宣告不治，當下，50歲謝姓女...

男子跳入基隆港游泳 消防員好言相勸不配合…遭斥責才上岸結束鬧劇

基隆市有名男子今天下午從海洋廣場，跳入基隆港中。消防局接獲報案前往救援，發現他疑酒後下水「游泳」。消防員架梯助他回到廣場...

影／外籍貨輪船員在船上疑中風 台中海巡即刻救援

海巡署艦隊分署第三海巡隊今天接獲代理行通報，一艘巴拿馬籍貨輪上一名菲律賓籍男性船員，因左半邊身體失去知覺疑似中風需立即就...

台南海安路酒吧、PUB林立如不夜城 凌晨酒客以為被挑釁打人遭逮

45歲林姓男子今天凌晨酒後經過19歲黃姓男子身邊，黃以為林向他挑釁，雙方發生言語衝突，林怒氣勃發先動手出腳踹打黃，見黃沒...

