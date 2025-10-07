台南麻豆死亡車禍竟是「駕駛夫肇事要妻頂替」 真相曝光雙雙送辦

台南麻豆區堤防道路4日上午發生一起死亡車禍，一輛轎車與機車發生碰撞事故，造成機車騎士重傷送醫宣告不治，當下，50歲謝姓女子自稱為肇事轎車駕駛，甚至提供行車紀錄器，然謝女的丈夫昨因良心不安，跑到分局自首，坦承是肇事駕駛，讓冒名頂替一事曝光。

麻豆警方調查，53歲謝姓男子駕駛轎車4日上午行經麻豆堤防道路欲右轉時，與同向直行的26歲吳姓機車騎士發生碰撞，導致吳男傷重不治；事發後，謝男疑因被嚇傻、畏罪而唆使妻子頂替為駕駛人，更提供行車紀錄器供查證，而現場地處偏僻，無目擊證人，也無路口監視器。

經過約2天時間，謝男因承受不住良心譴責，6日上午11點多跑到分局自首，坦承當下是其駕駛轎車發生事故。麻豆警方為釐清案情，仔細調閱沿途路口監視器，確認轎車確實為謝男駕駛肇事，訊後將謝姓夫婦，分別依過失致死、偽造文書及頂替等罪嫌，報請台南地檢署偵辦。