千元鈔朝垃圾車迎面而來 沙鹿清潔隊拾獲5.9萬元物歸原主

台中市環保局今天說，沙鹿區清潔隊日前執勤途中，在鎮南路段發現大量紙片散落馬路。陳姓駕駛員停車查看，發現隨風飛舞的竟是多張千元鈔，散落範圍涵蓋兩個車道與道路兩側，部分鈔票甚至卡入停放車輛底下。他隨即與其他4位同仁一方面設置交通錐，一面指揮車輛維持安全，並合力撿拾散落的鈔票。經清點，總計拾獲現金5萬9千元，並隨即送往附近的派出所，所幸後來順利歸還失主。

環保局長陳宏益今說，他對此事件表示高度肯定與讚許，清潔隊員平日工作繁重，卻能在突發狀況中展現誠信與責任感，令人由衷敬佩。他說，清潔隊不僅是維護城市環境的專業團隊，更透過實際行動傳遞社會的正向價值。他也勉勵，希持續秉持熱心、正直與專業，讓清潔隊成為市民最堅強、最值得信賴的後盾。

環保局說，當天清潔隊員完成報案後，返程時再次經過現場時，發現一名婦人神情慌張、在路口徘徊尋找。王姓隊員主動上前了解，婦人表示稍早於農會提領現金卻不慎遺失，僅撿回掉落的存摺，心中焦急萬分。王員即告知款項已由清潔隊送交派出所，並提醒她盡速前往領回。婦人聞訊後欣喜不已，對清潔隊員表示感激與敬佩。