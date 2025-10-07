快訊

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

聽新聞
0:00 / 0:00

男抱走整箱8盒佳德鳳梨酥 所持悠遊卡未記名警追查中

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

佳德鳳梨酥發布「尋人啟事」，幽默又高EQ的內容，吸引超過5萬名網友點讚。圖／擷取自佳德鳳梨酥粉絲頁
佳德鳳梨酥發布「尋人啟事」，幽默又高EQ的內容，吸引超過5萬名網友點讚。圖／擷取自佳德鳳梨酥粉絲頁

台北「佳德鳳梨酥」臉書專頁昨發文，稱一名阿伯10月2日一連串「不小心」動作偷走店內整箱鳳梨酥，警方介入發現涉案男子趁店家忙碌抱走整箱8盒鳳梨酥後搭乘公車離去，今調取悠遊卡紀錄發現該卡未記名，持續追查中。

警方調查，涉案男子10月2日頭戴白帽，趁店家忙碌之際抱走整箱鳳梨酥，導致業者財產損失約4000元，男子犯後搭乘公車離去，警方今調取悠遊卡紀錄，發現男子所持悠遊卡未記名，身分仍未明，正持續清查男子乘車沿線，擴大調取相關監視器畫面追查。

佳德貼文指出，「本店於10月2日上午，驚傳一起充滿戲劇性與酥香的案件。當日，一名身穿白帽、配戴口罩的神秘阿北，於門口哨崗管制人員短暫補水之際，以極高的特務潛行技巧，完成了一系列『不小心』操作：『不小心插隊入店』。『不小心融入取貨區群眾』。『不小心對他人預訂的鳳梨酥一見鍾情』。『不小心抱著整箱鳳梨酥，神速登上公車、華麗退場』」。

除描繪阿北的「不小心」，文中還表示「我們完全理解阿北的衝動，畢竟那鳳梨酥的外表金黃誘人，連店員都差點下手」、「本店已特別拜託波麗士朋友備妥上等茶湯一壺，其香氣撲鼻、入口回甘，誠邀阿北中秋前夕回所同享」。最後並附註「波麗士好朋友茶已泡好，還在等阿北您」，貼文立刻引發關注。

轄區松山分局警方持續追查中。記者李隆揆／攝影
轄區松山分局警方持續追查中。記者李隆揆／攝影

鳳梨酥 悠遊卡 公車

延伸閱讀

佳德鳳梨酥1箱8盒餅遭竊損失4千元 北市警獲報追查

整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

小草「上車舞」替阿北加油！被問黃國昌養「狗仔」柯文哲苦笑說：哎唷

相關新聞

高雄鋼構廠疑吊掛失誤4噸鋼骨重壓 1女當場死亡1男重傷

高雄小港區永光街某家鋼鐵鍍鋅廠今下午執行吊掛作業時，疑似因操作不慎，導致鋼結構物掉落，砸中蔡姓女員工及溫姓男工人，其中女...

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

台北捷運日前發生博愛座衝突，多次擾人的婦人也遭逮，而踢人的「Fumi 阿姨」今也還原當時拿著三宅一生的袋子出面受訪。他還...

台南麻豆死亡車禍竟是「駕駛夫肇事要妻頂替」 真相曝光雙雙送辦

台南麻豆區堤防道路4日上午發生一起死亡車禍，一輛轎車與機車發生碰撞事故，造成機車騎士重傷送醫宣告不治，當下，50歲謝姓女...

男跳入基隆港游泳 消防員好言相勸不配合…遭斥責才上岸結束鬧劇

基隆市有名男子今天下午從海洋廣場，跳入基隆港中。消防局接獲報案前往救援，發現他疑酒後下水「游泳」。消防員架梯助他回到廣場...

影／外籍貨輪船員在船上疑中風 台中海巡即刻救援

海巡署艦隊分署第三海巡隊今天接獲代理行通報，一艘巴拿馬籍貨輪上一名菲律賓籍男性船員，因左半邊身體失去知覺疑似中風需立即就...

台南海安路酒吧、PUB林立如不夜城 凌晨酒客以為被挑釁打人遭逮

45歲林姓男子今天凌晨酒後經過19歲黃姓男子身邊，黃以為林向他挑釁，雙方發生言語衝突，林怒氣勃發先動手出腳踹打黃，見黃沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。