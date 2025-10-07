聽新聞
男抱走整箱8盒佳德鳳梨酥 所持悠遊卡未記名警追查中
台北「佳德鳳梨酥」臉書專頁昨發文，稱一名阿伯10月2日一連串「不小心」動作偷走店內整箱鳳梨酥，警方介入發現涉案男子趁店家忙碌抱走整箱8盒鳳梨酥後搭乘公車離去，今調取悠遊卡紀錄發現該卡未記名，持續追查中。
警方調查，涉案男子10月2日頭戴白帽，趁店家忙碌之際抱走整箱鳳梨酥，導致業者財產損失約4000元，男子犯後搭乘公車離去，警方今調取悠遊卡紀錄，發現男子所持悠遊卡未記名，身分仍未明，正持續清查男子乘車沿線，擴大調取相關監視器畫面追查。
佳德貼文指出，「本店於10月2日上午，驚傳一起充滿戲劇性與酥香的案件。當日，一名身穿白帽、配戴口罩的神秘阿北，於門口哨崗管制人員短暫補水之際，以極高的特務潛行技巧，完成了一系列『不小心』操作：『不小心插隊入店』。『不小心融入取貨區群眾』。『不小心對他人預訂的鳳梨酥一見鍾情』。『不小心抱著整箱鳳梨酥，神速登上公車、華麗退場』」。
除描繪阿北的「不小心」，文中還表示「我們完全理解阿北的衝動，畢竟那鳳梨酥的外表金黃誘人，連店員都差點下手」、「本店已特別拜託波麗士朋友備妥上等茶湯一壺，其香氣撲鼻、入口回甘，誠邀阿北中秋前夕回所同享」。最後並附註「波麗士好朋友茶已泡好，還在等阿北您」，貼文立刻引發關注。
