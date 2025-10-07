苗縣摘除今年最大一窩虎頭蜂巢 直徑接近1公尺、蜂數超過萬隻

時序入秋，虎頭蜂螫傷人事件頻傳！根據苗栗縣消防局統計，去年接獲通報轉由委外廠商摘除蜂巢達2536窩，件數相當驚人，昨中秋節，大湖地區也摘下今年最大一窩黑腹虎頭蜂，蜂巢直徑接近1公尺，引人圍觀；抓山豬達人賴彥棟近日在銅鑼地區也發現一窩並險遭蜂群攻擊，提醒民眾於虎頭蜂螫意外高峰期的秋季，戶外活動要特別當心。

本身也是開口廠商捕蜂成員的大湖義消第一小隊小隊長葉文彬說，昨適逢中秋節，趁休假與另一名夥伴，據報前往大湖一處產業道路旁執行蜂巢摘除作業，現場蜂巢位在楠樹上，距離地面逾3層樓高，耗費2個半小時才順利完成，帶回消防分隊進行後續處理。

他說，今年至今已摘除超過30窩虎頭蜂巢，昨天這一窩直徑接近1公尺，初估蜂數超過萬隻，應該是目前為止縣內通報摘除的最大一窩虎頭蜂巢；據當地農戶指出，之前就發現蜂巢，雖沒有人被螫傷，但感覺蜂巢越來越大，擔心民眾進出遭到蜂群攻擊才通報請求摘除。

另外，抓山豬達人賴彥棟昨也在臉書發文指出，近日去山上撿拾一些材火，未料遭到1隻巡邏的黑腹虎頭蜂攻擊頭頂，還好他頭髮很長，剛螫到感覺有一些痛的感覺，經仔細搜尋也發現有一窩蜂巢高懸在樹梢上。