苗縣摘除今年最大一窩虎頭蜂巢 直徑接近1公尺、蜂數超過萬隻
時序入秋，虎頭蜂螫傷人事件頻傳！根據苗栗縣消防局統計，去年接獲通報轉由委外廠商摘除蜂巢達2536窩，件數相當驚人，昨中秋節，大湖地區也摘下今年最大一窩黑腹虎頭蜂，蜂巢直徑接近1公尺，引人圍觀；抓山豬達人賴彥棟近日在銅鑼地區也發現一窩並險遭蜂群攻擊，提醒民眾於虎頭蜂螫意外高峰期的秋季，戶外活動要特別當心。
本身也是開口廠商捕蜂成員的大湖義消第一小隊小隊長葉文彬說，昨適逢中秋節，趁休假與另一名夥伴，據報前往大湖一處產業道路旁執行蜂巢摘除作業，現場蜂巢位在楠樹上，距離地面逾3層樓高，耗費2個半小時才順利完成，帶回消防分隊進行後續處理。
他說，今年至今已摘除超過30窩虎頭蜂巢，昨天這一窩直徑接近1公尺，初估蜂數超過萬隻，應該是目前為止縣內通報摘除的最大一窩虎頭蜂巢；據當地農戶指出，之前就發現蜂巢，雖沒有人被螫傷，但感覺蜂巢越來越大，擔心民眾進出遭到蜂群攻擊才通報請求摘除。
另外，抓山豬達人賴彥棟昨也在臉書發文指出，近日去山上撿拾一些材火，未料遭到1隻巡邏的黑腹虎頭蜂攻擊頭頂，還好他頭髮很長，剛螫到感覺有一些痛的感覺，經仔細搜尋也發現有一窩蜂巢高懸在樹梢上。
消防局表示，今年委外捕蜂抓蛇統計數據尚未彙整，近期發生多起景區遊客及山友遭虎頭蜂攻擊情事，事發地點的管轄單位均屬林務署，非苗栗縣政府管轄區域。不過，縣內中低海拔、人口較密集地區，近來也陸續有民眾發現高懸樹上的虎頭蜂巢；由於黑腹虎頭蜂巢越大巡弋蜂警示範圍越大，攻擊力很強，民眾上山工作踏青要注意周邊情況，如有蜂在身邊飛，建議盡速遠離現場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言