快訊

哈隆颱風「風眼」出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

苗縣摘除今年最大一窩虎頭蜂巢 直徑接近1公尺、蜂數超過萬隻

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

時序入秋，虎頭蜂螫傷人事件頻傳！根據苗栗縣消防局統計，去年接獲通報轉由委外廠商摘除蜂巢達2536窩，件數相當驚人，昨中秋節，大湖地區也摘下今年最大一窩黑腹虎頭蜂，蜂巢直徑接近1公尺，引人圍觀；抓山達人賴彥棟近日在銅鑼地區也發現一窩並險遭蜂群攻擊，提醒民眾於虎頭蜂螫意外高峰期的秋季，戶外活動要特別當心。

本身也是開口廠商捕蜂成員的大湖義消第一小隊小隊長葉文彬說，昨適逢中秋節，趁休假與另一名夥伴，據報前往大湖一處產業道路旁執行蜂巢摘除作業，現場蜂巢位在楠樹上，距離地面逾3層樓高，耗費2個半小時才順利完成，帶回消防分隊進行後續處理。

他說，今年至今已摘除超過30窩虎頭蜂巢，昨天這一窩直徑接近1公尺，初估蜂數超過萬隻，應該是目前為止縣內通報摘除的最大一窩虎頭蜂巢；據當地農戶指出，之前就發現蜂巢，雖沒有人被螫傷，但感覺蜂巢越來越大，擔心民眾進出遭到蜂群攻擊才通報請求摘除。

另外，抓山豬達人賴彥棟昨也在臉書發文指出，近日去山上撿拾一些材火，未料遭到1隻巡邏的黑腹虎頭蜂攻擊頭頂，還好他頭髮很長，剛螫到感覺有一些痛的感覺，經仔細搜尋也發現有一窩蜂巢高懸在樹梢上。

消防局表示，今年委外捕蜂抓蛇統計數據尚未彙整，近期發生多起景區遊客及山友遭虎頭蜂攻擊情事，事發地點的管轄單位均屬林務署，非苗栗縣政府管轄區域。不過，縣內中低海拔、人口較密集地區，近來也陸續有民眾發現高懸樹上的虎頭蜂巢；由於黑腹虎頭蜂巢越大巡弋蜂警示範圍越大，攻擊力很強，民眾上山工作踏青要注意周邊情況，如有蜂在身邊飛，建議盡速遠離現場。

昨中秋節，大湖地區摘下今年最大一窩黑腹虎頭蜂，蜂巢直徑接近1公尺，引人圍觀。圖／葉文彬提供
昨中秋節，大湖地區摘下今年最大一窩黑腹虎頭蜂，蜂巢直徑接近1公尺，引人圍觀。圖／葉文彬提供
苗栗縣抓山豬達人賴彥棟近日在銅鑼地區也發現一窩黑腹虎頭蜂並險遭蜂群攻擊。圖／翻攝賴彥棟臉書
苗栗縣抓山豬達人賴彥棟近日在銅鑼地區也發現一窩黑腹虎頭蜂並險遭蜂群攻擊。圖／翻攝賴彥棟臉書

虎頭蜂 中秋節

延伸閱讀

南韓過中秋家人相聚、祭祖 北韓金日成時代曾廢除節日

兩韓過中秋祭祖訪親戚 北韓曾於金日成時代一度廢除

調查登革熱孳生源驚擾虎頭蜂巢 台中大肚6防疫人員慘遭蜂螫送醫

電子遊戲場業申設解凍 苗縣嚴訂自治條例規範

相關新聞

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

台北捷運日前發生博愛座衝突，多次擾人的婦人也遭逮，而踢人的「Fumi 阿姨」今也還原當時拿著三宅一生的袋子出面受訪。他還...

搜救犬花蓮瓦礫堆中搜尋未穿鞋...愛狗人士憂「腳受傷」 領犬員這樣說

花蓮光復鄉溢流災情嚴重，專家呼籲志工救人之前，必須先保護好自己；許多愛狗人士見到搜救畫面中搜救犬未穿鞋，也頻頻擔心詢問狗...

男抱走整箱8盒佳德鳳梨酥 所持悠遊卡未記名警追查中

台北「佳德鳳梨酥」臉書專頁昨發文，稱一名阿伯10月2日一連串「不小心」動作偷走店內整箱鳳梨酥，警方介入發現涉案男子趁店家...

苗縣摘除今年最大一窩虎頭蜂巢 直徑接近1公尺、蜂數超過萬隻

時序入秋，虎頭蜂螫傷人事件頻傳！根據苗栗縣消防局統計，去年接獲通報轉由委外廠商摘除蜂巢達2536窩，件數相當驚人，昨中秋...

影／台南大貨車疑為了閃避機車偏離車道 對向72歲大貨車駕駛碰撞身亡

72歲陳姓男子今天上午駕駛大貨車行經台南市安南區沿安清路二段東向西行駛，對向駕駛大貨車西往東行駛的44歲李姓男子，疑似為...

中秋連假無照青少年接連肇事 國慶連假警方將專案取締

中秋連假台南龍崎、左鎮山區道路接連發生機車自撞墜落山谷、遭汽車衝撞輕重傷，騎士都未成年，汽車駕駛剛滿18歲也無照駕駛。其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。