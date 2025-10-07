北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北捷運日前發生博愛座衝突，多次擾人的婦人也遭逮，而踢人的「Fumi 阿姨」今也還原當時拿著三宅一生的袋子出面受訪。他還原，因為礙於身份，所以不敢出聲，但反遭婦人持續攻擊，而出腳是為了要讓婦人遠離，並非刻意攻擊，當下想法就是要保護好自己。

Fumi 阿姨說明，拍攝影片的並不是朋友，所以也很錯愕會被上傳，也擔心過此事會引戰。不過，Fumi 阿姨還原，其實影片中沒有拍到的是，婦人上車後就針對性的朝他怎來，但他考量身份特殊，所以沒有打算要開口。

怎料讓婦人以為是外國人，所以婦人先用英文罵滾開博愛座，並用手中裝有疑似裝有金屬容器的袋子攻擊他的膝蓋。

Fumi 阿姨說，當下出腳是為了要保護自己，是要對方遠離，並不是刻意攻擊。尤其事後，他遭網友留言說若婦人是自己家人還會這樣出腳嗎，他認為，其實出腳前也有想過，但同樣站在家人立場，若看到自己小孩平白無故遭陌生人欺負也會很難過，應該要將心比心。

媒體詢問會不會後悔？或者家人的反應？Fumi 阿姨回應，當下真的沒有遇過類似狀況，心裡就是想要保護好自己，尤其對方又有鐵器、鐵鉤等；而家人和親友也都和他說，希望保護好自己、注意安全。「但也抱歉讓社會有正反雙方討論。」

Fumi 阿姨也說，由於事發後隔幾天就有安排旅程，所以才出國，並非網路傳言要逃走，所以回國後也趕緊去做筆錄，很謝謝警方的專業和熱心協助。

至於怎麼看優先席的爭議。Fumi 阿姨認為，優先席就是一般的椅子，就是讓位給需要的人，但誰也都可以坐，台灣很多善良的人，都會讓座給需要的人。

Fumi 阿姨今出席記者會還原事發經過，並說明當下出腳的原因。圖／擷取自網路
