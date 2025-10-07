影／台南大貨車疑為了閃避機車偏離車道 對向72歲大貨車駕駛碰撞身亡

快訊

聯合報／ 記者袁志豪萬于甄／台南即時報導

72歲陳姓男子今天上午駕駛大貨車行經台南市安南區沿安清路二段東向西行駛，對向駕駛大貨車西往東行駛的44歲李姓男子，疑似為了閃避機車偏離車道，導致兩車碰撞；李的車墜入道路旁水池，陳的車頭撞擊到李的車身，李多處擦挫傷，意識清醒，陳送醫不治。

台南市消防局今天上午9時56分接獲報案，安南區安清二號橋附近道路有二輛大貨車發生車禍事故，一名駕駛受困於車內，消防出動7車16人趕往救援；其中一輛大貨車車身遭到另一輛撞擊，車頭直接墜入一旁水池，44歲李姓駕駛意識清醒，自行脫困，送醫檢查。

72歲的陳姓歲駕駛則受困在車內，消防在10時12分確認他已失去呼吸心跳（OHCA），經努力搶救，眾人於10時47分將他從車內拉出，送醫急救；後續交由轄區第三警分局調查釐清車禍事故原因，警方確認李姓駕駛酒測值為零，陳因傷重醫院宣告不治，無法酒測。

第三分局交通組組長陳錫賢說明，經了解，李姓男子駕駛自用曳引車沿安清路二段西往東行駛時，疑似閃避機車，至肇事地點與駕駛大貨車東向西行駛的陳姓男子發生碰撞；李確認並未酒駕，警方將先製作筆錄，並釐清是否確實為了閃避機車而偏離車道，將依過失致死罪偵辦。。

至於死者的部分，將先通知家屬到場，待完成雙方筆錄後報請檢察官相驗，依檢察官指示是否抽血檢測。

李姓大貨車駕駛疑似為了閃機車而偏離車道，與陳姓男子駕駛大貨車發生碰撞，李的車墜入道路旁水池，李意識清醒，陳送醫不治。記者袁志豪／翻攝
