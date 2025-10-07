中秋連假無照青少年接連肇事 國慶連假警方將專案取締

中秋連假台南龍崎、左鎮山區道路接連發生機車自撞墜落山谷、遭汽車衝撞輕重傷，騎士都未成年，汽車駕駛剛滿18歲也無照駕駛。其中一人才被開單還繼續騎車。當地民眾投訴：中秋連假許多高中生騎機車呼嘯山區、當地老人家多行動較慢，嚴重危害交通。

警方表示，接下來的國慶連假將連續三天在特定路段加強取締危險、無照駕駛。因為目前的法令沒有強制查扣無照駕駛的車輛，呼籲民眾不要將車輛交給未成年人駕駛，山區行車應注意路況並減速慢行，以免影響交通安全。

員警指出，立法院交通委員會8月底初審通過修法，無照駕駛加重罰則。現行罰款6千到2.4萬元將分三類處理，機車無照駕駛罰鍰調整為1.8萬到3.6萬元，汽車無照駕駛罰鍰則提高至3.6萬到6萬元，尤其違規車輛當場移置保管，才能有效遏阻違法。

左鎮居民表示，二寮路段每到連續假期或重要假日日，就有許多汽機車出現，許多駕駛人一看就是未成年，不知道為什麼都還能有車可騎可開。龍崎民眾說，當地因為警方取締，飆車、蛇行沒有像過去那麼多，但是中秋節還是有很多青少年成群高速騎機車，應該加強取締。

警方指出，蘇姓18歲男子無照駕駛轎車在左鎮區二寮觀日亭附近疑因下坡彎道未減速，失控擦撞楊姓16歲騎士再撞擊路邊電桿後滑落邊坡、傷勢嚴重。另一16歲騎士則是失控，自撞跌落80公尺山谷。