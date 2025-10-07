死囚14年未槍決 「中山之狼」稱關太久想出監...犯何罪竟講不出來

死囚「中山之狼」徐偉展29年前偷計程車，尋找下手目標，與潘姓表弟在士林搭載柯姓女子，卻以手銬銬住她，開到新店廢棄屋，強劫柯女身上現金4千多元及金飾、手表。兩人將柯女帶到產業道路香蕉林殺人埋屍。徐偉展2011年被判死刑確定，他聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭，中風、搭輪椅現身的徐表示「關很久想要出監」。

53歲的徐偉展和潘姓表弟（判刑20年定讞）1996年10月10日深夜，在台北市延平北路偷了一台計程車，由徐駕車，潘裝酒醉躺在後座，尋找作案目標。當時徐才24歲。

兩人在士林搭載柯姓女子，不僅用手銬銬住柯女，還將車開到新店平廣路的廢棄空屋，強劫財物。因擔心事跡敗露，兩人將柯女帶到附近山區的香蕉林，先電擊、再勒頸，柯女窒息死亡，兩人掘坑埋屍。

徐偉展2011年被判死刑確定，檢察官原本依徐的自白，認定柯女遭性侵，但因從柯女屍體採得的檢體無法證實，而未論罪。徐除殺害柯女外，也被控在1996年6月間搶劫強姦高姓女子，10月間再與潘姓表弟、賴姓少年用計程車綁架張姓、莊姓2名女子，且連續強姦兩人；其中張女懷有身孕。

徐偉展聲請再審，今由律師楊紹翊、林旭峰、翁國彥擔任辯護人，因徐有輕微中風與重聽，幾乎都是用比手畫腳與律師溝通。

林旭峰表示，依據憲法法庭2024年憲判8號判決意旨，就死刑案應罪刑相當，量刑應考慮加重因子或減輕、免刑事由，2023年憲判2號判決也指出刑事訴訟法420條第1項第6款將「減輕或免除其刑」規定納入考量，本件原判決未充分考量徐偉展的教化可能性，僅以「泯滅人性、罪無可逭」當量處死刑的依據，沒有處理教化、更生、再社會化可能性。

律師團聲請調查自1997年迄今徐偉展是否有教化可能性，因此有再審必要。

法官詢問律師團，是就哪一號判決提出再審？律師團表示是高院2010年重上更十字第184號判決，但今天未提出判決繕本，而所謂能開啟再審的新證據，則是指去年的憲判8號判決和在監資料。

律師團認為徐偉展應受輕於原判（死刑）的刑度，但法官詢問他們對徐究竟犯什麼「罪名」？3名律師卻答不出來。