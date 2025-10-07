快訊

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

檢察官問怎知「京華城一放手100億」？柯文哲：台北市房價都很貴

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

桃園男花4000元買偽造車牌 上路遭逮最高可處7年刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市林姓男子車牌因故遭吊扣，竟上臉書花4千元買偽造車牌懸掛使用，去年7月10日上午當他駕車行觀音區四維路時，遭警方盤查發現掛假車牌，涉嫌販售偽造車牌的戴男另案偵辦，桃園地檢署依行使偽造特種文書罪嫌將林男起訴。

起訴指出，47歲林姓男子因所屬車輛的車牌號碼為BRT-XXXX，因故遭吊扣後，他竟心生歹意，2024年間透過社群平台臉書向不詳的戴姓男子（另案偵辦）以新台幣4000元購得兩面偽造的車牌。

林男於同年7月10日將偽造車牌懸掛於原車上並駕車上路，意圖規避吊扣處分，上午8時當林男駕車行經桃園市觀音區四維路250號旁，遭眼尖員警識破，上前盤查果然發現懸掛的車牌是偽造的，將他依法偵辦。

檢方指出，林男所涉行為違反刑法第216條、第212條，屬行使偽造特種文書罪，依法可處1年以上7年以下有期徒刑，所涉偽造車牌2面亦屬犯罪工具，依法聲請沒收。

桃園市林姓男子因車牌遭註銷，於是上網買偽造車牌，去年7月間開車外出時，在觀音區遭大園警方查獲，桃園地檢署依行使偽造特種文書罪嫌起訴。示意圖／讀者提供
桃園市林姓男子因車牌遭註銷，於是上網買偽造車牌，去年7月間開車外出時，在觀音區遭大園警方查獲，桃園地檢署依行使偽造特種文書罪嫌起訴。示意圖／讀者提供

桃園地檢署 觀音 車行

延伸閱讀

桃園兒虐案遭社安網破 衛福部：社工媒合多項資源、將開檢討會議

桃園志工救災感染離世 民進黨：對大愛精神表達最高敬意

油煙擾民開鍘！桃園117家業者7成改善、7家不配合最高罰5萬

慟！桃園「挖土機超人」花蓮救災 傷口感染引發敗血症離世

相關新聞

影／代誌大條！台中街友逃票把台鐵站員推落鐵軌 檢方今依殺人重罪聲押

台中市陳姓街友昨天下午無票跑進台鐵五權站，站員前往月台攔阻，陳拒絕查驗票後，將站員推落軌道內，隨即逃離現場，站員受有骨折...

影／台南大貨車疑為了閃避機車偏離車道 對向72歲大貨車駕駛碰撞身亡

72歲陳姓男子今天上午駕駛大貨車行經台南市安南區沿安清路二段東向西行駛，對向駕駛大貨車西往東行駛的44歲李姓男子，疑似為...

中秋連假無照青少年接連肇事 國慶連假警方將專案取締

中秋連假台南龍崎、左鎮山區道路接連發生機車自撞墜落山谷、遭汽車衝撞輕重傷，騎士都未成年，汽車駕駛剛滿18歲也無照駕駛。其...

死囚14年未槍決 「中山之狼」稱關太久想出監...犯何罪竟講不出來

死囚「中山之狼」徐偉展29年前偷計程車，尋找下手目標，與潘姓表弟在士林搭載柯姓女子，卻以手銬銬住她，開到新店廢棄屋，強劫...

桃園男花4000元買偽造車牌 上路遭逮最高可處7年刑

桃園市林姓男子車牌因故遭吊扣，竟上臉書花4千元買偽造車牌懸掛使用，去年7月10日上午當他駕車行經觀音區四維路時，遭警方盤...

獨／新竹下雪了？貨車翻覆保麗龍飛滿天 台61北上暫全封

新竹竟下雪？新竹市西濱路一段（台61）今天上午11時許發生貨車翻覆意外，一輛運載保麗龍顆粒的大貨車，疑因貨物未固定妥當，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。