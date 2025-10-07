桃園男花4000元買偽造車牌 上路遭逮最高可處7年刑
桃園市林姓男子車牌因故遭吊扣，竟上臉書花4千元買偽造車牌懸掛使用，去年7月10日上午當他駕車行經觀音區四維路時，遭警方盤查發現掛假車牌，涉嫌販售偽造車牌的戴男另案偵辦，桃園地檢署依行使偽造特種文書罪嫌將林男起訴。
起訴指出，47歲林姓男子因所屬車輛的車牌號碼為BRT-XXXX，因故遭吊扣後，他竟心生歹意，2024年間透過社群平台臉書向不詳的戴姓男子（另案偵辦）以新台幣4000元購得兩面偽造的車牌。
林男於同年7月10日將偽造車牌懸掛於原車上並駕車上路，意圖規避吊扣處分，上午8時當林男駕車行經桃園市觀音區四維路250號旁，遭眼尖員警識破，上前盤查果然發現懸掛的車牌是偽造的，將他依法偵辦。
檢方指出，林男所涉行為違反刑法第216條、第212條，屬行使偽造特種文書罪，依法可處1年以上7年以下有期徒刑，所涉偽造車牌2面亦屬犯罪工具，依法聲請沒收。
