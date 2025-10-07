獨／新竹下雪了？貨車翻覆保麗龍飛滿天 台61北上暫全封

新竹竟下雪？新竹市西濱路一段（台61）今天上午11時許發生貨車翻覆意外，一輛運載保麗龍顆粒的大貨車，疑因貨物未固定妥當，行經該路段時貨斗撞上電桿後翻覆，大量保麗龍顆粒灑落滿地，保麗龍顆粒隨著強勁海風飛舞，宛如「下雪」般景象，吸引民眾圍觀。

警方指出，為確保民眾安全，事故發生後，西部濱海快速公路該路段北上車道全線暫時封閉，南下則封閉一道，以利清理作業。所幸駕駛並未受傷、未波及其他人車，經警方初步研判，疑因貨物固定不牢，在車體晃動間貨斗擦撞電桿導致失衡翻覆。

由於新竹風勢強勁，輕盈的保麗龍顆粒被風吹得漫天飛揚，遠看猶如白雪覆地，整段路面彷彿變成冬季雪景。警方表示，已連繫相關單位動員清掃散落的保麗龍顆粒，同時也請拖吊業者排除事故車輛。

警方提醒，因現場大量保麗龍顆粒仍持續被風吹起，恐造成行車視線受阻、路面打滑，呼籲用路人經過該路段時務必減速慢行、保持安全距離，並遵守警方指示繞道，避免二次事故發生。