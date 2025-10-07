「假車牌」省小錢賠大錢！ 本月起加倍處罰7萬2罰單並當場扣車

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

道路交通管理處罰條例第12條修正條文已於今年9月30日正式上路，針對目前常見的使用「假車牌」駕駛人，罰款從1萬800元調高加倍處汽車所有人7萬2000元，並當場移置保管車輛及扣繳牌照，以澈底杜絕歪風；應新制上路，苗栗警方已規畫多項取締作為，提醒民眾勿心存僥倖。

苗栗縣警局交通隊指出，新修正「道路交通管理處罰條例」針對違反第12各款情形者，最高罰鍰由1萬800元提高至3萬6000元，並當場移置保管車輛。另增加違反部分款次併罰汽車駕駛人之規定，其中，使用偽造、變造或矇領車牌者，加倍處汽車所有人罰鍰7萬2000元，並當場移置保管車輛及扣繳牌照。

有關這部分違規者，根據統計今年初至9月底，共取締11件，其中輕機車2件、普重機3件、汽車6件，新法剛上路尚未有取締紀錄；不過，以往遭取締者多是因車輛車牌被扣或吊銷，才使用假車牌懸掛上路，甚至部分駕駛人為逃避停車費或交通違規處罰，企圖以遮掩、變造或偽造車牌規避法令。

另外，更有不法分子利用假車牌從事犯罪行為，嚴重危害交通秩序與社會治安，此次修法大幅加重罰則，正是回應社會對「嚴厲打擊假車牌」的高度期待。

交通隊表示，為因應新制上路，已規畫多項取締作為，除加強重點路段路檢勤務及與監理機關資料串聯外，並運用大數據比對異常車牌，全力查緝假牌車輛；同時也將持續追查偽造及販售來源，從源頭壓制不法。呼籲使用偽造或變造車牌，看似省下小額罰單，實則面臨高額罰鍰、車輛遭扣押，甚至可能觸犯刑法偽造文書罪，後果嚴重、得不償失，切莫心存僥倖。

因應新制上路、打擊「假車牌」，苗警已規畫多項取締勤務並呼籲民眾勿心存僥倖。圖／警方提供
因應新制上路、打擊「假車牌」，苗警已規畫多項取締勤務並呼籲民眾勿心存僥倖。圖／警方提供

假車牌 罰款 停車費

