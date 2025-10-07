快訊

失智老翁以為自己住在元智大學附近，向校方警衛求助。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名72歲陳姓老翁日前於晚間20時許迷途，向附近元智大學警衛求助，警衛因此向中壢警分局通報，警方到場後得知老翁自早上6時吃完早餐外出後，就一路迷失方向到晚上，疑似失智症發作。老翁僅記得自己的名字，以及「住在大學附近」，員警透過姓名查詢，發現其實他是住在中原大學附近，並非元智大學，隨後便聯絡家屬將他接回家，化解這場迷途驚魂。

中壢警分局員警聯絡老翁家屬將他接回家。圖：讀者提供

自強派出所表示，日前接獲大學警衛報案稱，一名老翁疑似迷路，需要警方協助，正在執行巡邏勤務的警員林建陞及周亭妙立即趕赴現場，發現老翁神情慌張、滿頭大汗。老翁向警方說，忘了住家位置，只記得姓名以及「住在大學附近」。由於越走越不確定方向，一時不知如何是好，便轉而向校內警衛求助。警衛則說，當時老翁語氣焦急，不斷詢問「我家是不是在這附近？」擔心他可能是失智突發，而且這幾天氣高溫炎熱，如繼續亂走恐怕發生危險，於是立即撥打110報警請求協助。

自強派出所進一步提及，在員警關懷下，老翁說他是在早上出門吃早餐後，想回家卻不知怎麼的迷失了方向。員警趕忙安撫他，讓他放心，先將他載返派出所休息，好在他記得自己的名字，讓員警能很快查證身分，原來他其實是住在中原大學附近的普忠路上，而非元智大學附近，員警也順利聯繫家屬前來接回。家屬向警方說，老翁最近確實是比較容易忘記事情，之後會再多注意他的狀況，也對員警的熱心協助深表謝意，不斷的向員警致謝。

中壢分局長林鼎泰提醒民眾，家中若有長者可配戴防走失手鍊、智慧定位裝置，或於衣物上繡上聯絡方式，以利協尋；若發現疑似迷途長者，請立即報警，警方一定立即伸出援手，讓社會多一份溫暖與安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢迷途老翁稱「住在大學附近」 員警一查：跑錯學校了

