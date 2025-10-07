快訊

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

檢察官問怎知「京華城一放手100億」？柯文哲：台北市房價都很貴

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

影／台南市2大貨車擦撞...一車墜入水池 另一車駕駛失去呼吸心跳

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市安南區今天上午9時許，二輛大貨車不明原因發生交通事故，一輛車的車頭已經墜入一旁水池，該車44歲駕駛自行脫困，另一名年約60歲駕駛則受困於車內；消防局獲報到場，將人救出送醫，但到院前已失去呼吸心跳（OHCA）逾30分鐘，目前警方正釐清事故原因。

台南市消防局今天上午9時56分接獲報案，安南區安清二號橋附近道路有二輛大貨車發生車禍事故，一名駕駛受困於車內，消防出動7車16人趕往救援；其中一輛大貨車因車身遭到另一輛撞擊，車頭直接墜入一旁水池，44歲駕駛意識清醒，自行脫困，消防送醫檢查。

另一名年約60歲駕駛受困於車身，消防在10時12分確認他已失去呼吸心跳（OHCA），經努力搶救，眾人於10時47分將他從車內拉出，送醫急救；後續將由轄區第三警分局調查釐清車禍事故原因，查證身分並通知家屬到場。

台南市安南區二輛大貨車不明原因發生交通事故，一輛車的車頭已經墜入一旁水池。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區二輛大貨車不明原因發生交通事故，一輛車的車頭已經墜入一旁水池。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區二輛大貨車不明原因發生交通事故，一名年約60歲駕駛受困於車內，到院前已失去呼吸心跳（OHCA）。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區二輛大貨車不明原因發生交通事故，一名年約60歲駕駛受困於車內，到院前已失去呼吸心跳（OHCA）。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區二輛大貨車不明原因發生交通事故，一名年約60歲駕駛受困於車內，到院前已失去呼吸心跳（OHCA）。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區二輛大貨車不明原因發生交通事故，一名年約60歲駕駛受困於車內，到院前已失去呼吸心跳（OHCA）。記者袁志豪／翻攝

影／代誌大條！台中街友逃票把台鐵站員推落鐵軌 檢方今依殺人重罪聲押

台中市陳姓街友昨天下午無票跑進台鐵五權站，站員前往月台攔阻，陳拒絕查驗票後，將站員推落軌道內，隨即逃離現場，站員受有骨折...

影／台南大貨車疑為了閃避機車偏離車道 對向72歲大貨車駕駛碰撞身亡

72歲陳姓男子今天上午駕駛大貨車行經台南市安南區沿安清路二段東向西行駛，對向駕駛大貨車西往東行駛的44歲李姓男子，疑似為...

中秋連假無照青少年接連肇事 國慶連假警方將專案取締

中秋連假台南龍崎、左鎮山區道路接連發生機車自撞墜落山谷、遭汽車衝撞輕重傷，騎士都未成年，汽車駕駛剛滿18歲也無照駕駛。其...

死囚14年未槍決 「中山之狼」稱關太久想出監...犯何罪竟講不出來

死囚「中山之狼」徐偉展29年前偷計程車，尋找下手目標，與潘姓表弟在士林搭載柯姓女子，卻以手銬銬住她，開到新店廢棄屋，強劫...

桃園男花4000元買偽造車牌 上路遭逮最高可處7年刑

桃園市林姓男子車牌因故遭吊扣，竟上臉書花4千元買偽造車牌懸掛使用，去年7月10日上午當他駕車行經觀音區四維路時，遭警方盤...

獨／新竹下雪了？貨車翻覆保麗龍飛滿天 台61北上暫全封

新竹竟下雪？新竹市西濱路一段（台61）今天上午11時許發生貨車翻覆意外，一輛運載保麗龍顆粒的大貨車，疑因貨物未固定妥當，...

