影／台南市2大貨車擦撞...一車墜入水池 另一車駕駛失去呼吸心跳
台南市安南區今天上午9時許，二輛大貨車不明原因發生交通事故，一輛車的車頭已經墜入一旁水池，該車44歲駕駛自行脫困，另一名年約60歲駕駛則受困於車內；消防局獲報到場，將人救出送醫，但到院前已失去呼吸心跳（OHCA）逾30分鐘，目前警方正釐清事故原因。
台南市消防局今天上午9時56分接獲報案，安南區安清二號橋附近道路有二輛大貨車發生車禍事故，一名駕駛受困於車內，消防出動7車16人趕往救援；其中一輛大貨車因車身遭到另一輛撞擊，車頭直接墜入一旁水池，44歲駕駛意識清醒，自行脫困，消防送醫檢查。
另一名年約60歲駕駛受困於車身，消防在10時12分確認他已失去呼吸心跳（OHCA），經努力搶救，眾人於10時47分將他從車內拉出，送醫急救；後續將由轄區第三警分局調查釐清車禍事故原因，查證身分並通知家屬到場。
