影／台南市2大貨車擦撞...一車墜入水池 另一車駕駛失去呼吸心跳

台南市安南區今天上午9時許，二輛大貨車不明原因發生交通事故，一輛車的車頭已經墜入一旁水池，該車44歲駕駛自行脫困，另一名年約60歲駕駛則受困於車內；消防局獲報到場，將人救出送醫，但到院前已失去呼吸心跳（OHCA）逾30分鐘，目前警方正釐清事故原因。

台南市消防局今天上午9時56分接獲報案，安南區安清二號橋附近道路有二輛大貨車發生車禍事故，一名駕駛受困於車內，消防出動7車16人趕往救援；其中一輛大貨車因車身遭到另一輛撞擊，車頭直接墜入一旁水池，44歲駕駛意識清醒，自行脫困，消防送醫檢查。