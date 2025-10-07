踹飛「北捷逼讓座嬤」 台大高材生低調到案：出於自保才踹她

曾姓婦人日前搭台北捷運想坐優先席，持手提袋攻擊位置上的年輕人，反遭對方出腳猛踹，甚至「被踹飛到對面座椅」。圖／擷取自Threads

日前北捷一名白髮阿嬤與年輕人因優先席讓座問題爆發衝突，阿嬤不滿揮包攻擊，年輕人也不干示弱將阿嬤一腳踹飛，畫面曝光引起民眾熱議，也驚動警方介入調查。昨（6）日動腳踹人的年輕人於IG限動表示已赴捷運警察隊完成筆錄，並為驚動社會關注向社會大眾致歉。

該名年輕人在instagram限時動態發文祝大家中秋節快樂，稱「我已完成筆錄了，所以13號不用去找我」，大方表示在不影響正職工作之餘，歡迎和他聯繫，讓他客觀地陳述當時情況，最後向社會大眾致歉，「抱歉引起大家的爭論」。

據《ETtoday新聞雲》報導，該名張姓年輕人為台大畢業高材生，捷運警察隊原訂13日將約訊到案，但他疑似不願因媒體關注造成困擾，提前於5日下午1時低調前去製作筆錄。他向警方表示，因老婦人口氣很差，又不斷拿袋子打他的膝蓋，認為對方會一直攻擊，出於自保才會踹她。

張姓年輕人稱，事後沒有前往醫院驗傷，也不會對老婦人提告，強調無意造成社會不安。

捷運警察隊製作完雙方筆錄後，將依老婦人下車地點，將案件轉交大同分局依《社會序維護法》進行裁處。