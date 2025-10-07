10歲雙胞胎守亡父一夜 心理師：悲傷若無引導恐成陰影
身心都有狀況的單親爸江男撫養10歲雙胞胎，中秋節前夕孩子守著已死去的父親一夜讓人鼻酸。諮商心理師林世莉指出，這對目睹父親過世的雙胞胎兄弟，極有可能出現創傷反應，可能陷入「如果我早點叫救護車，就能救回爸爸」的自責中，若缺乏引導，恐轉化為長期創傷。
台北市諮商公會監事、諮商心理師林世莉指出，這對目睹父親過世的雙胞胎兄弟將經歷「悲傷失落五大階段」，包括否認、憤怒、討價還價、沮喪，以及接受。這5個階段有時並非能明確區分，而是模糊混雜不清，若無法調整好，會影響睡眠及飲食，進而使腦神經傳導受影響，就會出現各種憂鬱症狀。
林世莉表示，這對目睹父親過世的雙胞胎兄弟，極有可能出現創傷反應，有時否認父親離世的事實，有時對世界或命運感到不公，也可能陷入「如果我早點叫救護車，就能救回爸爸」的自責中。這些都是自然的心理歷程，但若缺乏引導，恐轉化為長期創傷。
林世莉也指出，孩子因創傷可能對「疾病」、「壽命」、「無常」等主題產生恐懼，甚至在潛意識中形成對死亡的驚慌反應，這些都需要陪伴與接納，而非急於糾正。孩子年紀尚小，語言表達能力有限，可透過受過專業訓練的兒童心理師介入，以適合兒童的媒材如桌遊、藝術、繪畫、敘說（說故事）協助表達與整合情緒。
林世莉強調，創傷後初期最重要的是重建安全感，第一步是讓孩子的生活穩定下來，包括確保有固定住所、規律的生活作息與可依賴的照顧者，小兄弟目前由家人收留，是一個良好的起點，但後續仍須觀察他們與新照顧者的互動品質，避免孩子出現情緒封閉或依附混亂。
林世莉強調，學校專輔老師應先介入觀察，若出現噩夢、拒學或情緒退縮，應啟動三級輔導機制，孩子需要的不只是治療，而是讓他重新相信這個世界仍然安全，日常陪伴、溫柔安撫、允許哭泣與表達，都是重建信任的過程，當孩子逐步能以畫作、故事或遊戲表達內在情緒，創傷才有機會被整合，而非長期封存在恐懼中。
