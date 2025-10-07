快訊

台鐵五權站推站員落軌涉案人是街友 殺人未遂送辦畫面曝光

黃子佼涉肇事逃逸？本人發聲明喊冤 親還原車禍過程

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

聽新聞
0:00 / 0:00

10歲雙胞胎守亡父一夜 心理師：悲傷若無引導恐成陰影

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

身心都有狀況的單親爸江男撫養10歲雙胞胎，中秋節前夕孩子守著已死去的父親一夜讓人鼻酸。諮商心理師林世莉指出，這對目睹父親過世的雙胞胎兄弟，極有可能出現創傷反應，可能陷入「如果我早點叫救護車，就能救回爸爸」的自責中，若缺乏引導，恐轉化為長期創傷。

台北市諮商公會監事、諮商心理師林世莉指出，這對目睹父親過世的雙胞胎兄弟將經歷「悲傷失落五大階段」，包括否認、憤怒、討價還價、沮喪，以及接受。這5個階段有時並非能明確區分，而是模糊混雜不清，若無法調整好，會影響睡眠及飲食，進而使腦神經傳導受影響，就會出現各種憂鬱症狀。

林世莉表示，這對目睹父親過世的雙胞胎兄弟，極有可能出現創傷反應，有時否認父親離世的事實，有時對世界或命運感到不公，也可能陷入「如果我早點叫救護車，就能救回爸爸」的自責中。這些都是自然的心理歷程，但若缺乏引導，恐轉化為長期創傷。

林世莉也指出，孩子因創傷可能對「疾病」、「壽命」、「無常」等主題產生恐懼，甚至在潛意識中形成對死亡的驚慌反應，這些都需要陪伴與接納，而非急於糾正。孩子年紀尚小，語言表達能力有限，可透過受過專業訓練的兒童心理師介入，以適合兒童的媒材如桌遊、藝術、繪畫、敘說（說故事）協助表達與整合情緒。

林世莉強調，創傷後初期最重要的是重建安全感，第一步是讓孩子的生活穩定下來，包括確保有固定住所、規律的生活作息與可依賴的照顧者，小兄弟目前由家人收留，是一個良好的起點，但後續仍須觀察他們與新照顧者的互動品質，避免孩子出現情緒封閉或依附混亂。

林世莉強調，學校專輔老師應先介入觀察，若出現噩夢、拒學或情緒退縮，應啟動三級輔導機制，孩子需要的不只是治療，而是讓他重新相信這個世界仍然安全，日常陪伴、溫柔安撫、允許哭泣與表達，都是重建信任的過程，當孩子逐步能以畫作、故事或遊戲表達內在情緒，創傷才有機會被整合，而非長期封存在恐懼中。

身心都有狀況的單親爸江男撫養10歲雙胞胎，中秋節前夕孩子守著已死去的父親一夜讓人鼻酸。（圖非當事人）示意圖／聯合報系資料照片
身心都有狀況的單親爸江男撫養10歲雙胞胎，中秋節前夕孩子守著已死去的父親一夜讓人鼻酸。（圖非當事人）示意圖／聯合報系資料照片
身心都有狀況的單親爸江男撫養10歲雙胞胎，中秋節前夕孩子守著已死去的父親一夜讓人鼻酸。諮商心理師林世莉指出，這對目睹父親過世的雙胞胎兄弟，極有可能出現創傷反應。圖／報系資料照
身心都有狀況的單親爸江男撫養10歲雙胞胎，中秋節前夕孩子守著已死去的父親一夜讓人鼻酸。諮商心理師林世莉指出，這對目睹父親過世的雙胞胎兄弟，極有可能出現創傷反應。圖／報系資料照

創傷 兄弟 雙胞胎

延伸閱讀

花蓮光復鄉7校實體復課受災學生逾300人 教育處安排心理師駐校輔導

網傳高鐵台南、嘉義站宛如「雙胞胎」引熱議 高鐵給答案了

守亡父一夜10歲兄弟坎坷身世曝 校方不捨：孩子乖巧懂事

10歲雙胞胎以為爸睡覺不知父死亡 新竹市社會處回應了

相關新聞

影／黃子佼又出事了！開車撞傷女騎士未等警就離開 再吃肇逃及傷害罪

藝人黃子佼因持有兒少性影像遭判刑8個月導致演藝生涯重創，不料又傳出涉及肇事逃逸。8月16日時黃子佼開車行經新北市三重區時...

快速道路驚魂！伸縮縫角鋼自路面撬起 25輛車撞擊爆胎

台62線萬瑞快速道路的角鋼伸縮縫破損，條狀金屬物今早撬起，已知有25輛汽車通過時爆胎。公路局緊急封閉車道，切除後再採臨時...

踹飛「北捷逼讓座嬤」 台大高材生低調到案：出於自保才踹她

日前北捷一名白髮阿嬤與年輕人因優先席讓座問題爆發衝突，阿嬤不滿揮包攻擊，年輕人也不干示弱將阿嬤一腳踹飛，畫面曝光引起民眾熱議，也驚動警方介入調查。昨（6）日動腳踹人的年輕人於IG限動表示已赴捷運警察隊

影／台鐵五權站推站員落軌涉案人是街友 今殺人未遂送辦畫面曝光

台中市陳姓街友昨天下午無票跑進台鐵五權站，站員前往月台攔阻，陳拒絕查驗票後，將站員推落軌道內，隨即逃離現場，站員受有骨折...

影／台南市2大貨車擦撞...一車墜入水池 另一車駕駛失去呼吸心跳

台南市安南區今天上午9時許，二輛大貨車不明原因發生交通事故，一輛車的車頭已經墜入一旁水池，該車44歲駕駛自行脫困，另一名...

青埔消防分隊舉辦中秋親子闖關活動 防火知識向下扎根

桃園市消防局第二大隊青埔分隊於10月4日、5日舉辦「114年中秋節防火宣導活動」，推出趣味「中秋來找碴」闖關遊戲，邀請親子一同挑戰找出海報中的火災危險因子，並說明危險原因及預防方法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。