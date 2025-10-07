快訊

台鐵五權站推站員落軌涉案人是街友 殺人未遂送辦畫面曝光

黃子佼涉肇事逃逸？本人發聲明喊冤 親還原車禍過程

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

慟！桃園「挖土機超人」花蓮救災 傷口感染引發敗血症離世

桃園電子報／ 桃園電子報

558121398 32745799545019259 4930812575624917430 n
來自桃園市蘆竹區的挖土機行林姓老闆，堰塞湖溢流釀災的第二天，就挺進花蓮光復救災。圖：翻攝自林奕華臉書

昨(6)日晚間是中秋夜，卻傳來令人悲痛的消息。來自桃園市蘆竹區的挖土機行林姓老闆，上(9)月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災後，第一時間就載著山貓挺進光復鄉災區協助救災，過程中左腳不慎刺傷，仍堅持救災到第8天才就醫，經門諾醫院診斷發現傷口嚴重感染，本月4日轉院至林口長庚醫院進一步治療，林姓老闆卻突然昏迷，經搶救後仍於昨日因敗血症造成多重器官衰竭離世，享年48歲。

禮儀業者林奕華在臉書發文透露，災難發生的第二天，林姓老闆放下手邊所有工作，親自載著山貓，從南崁一路奔赴花蓮投入救災。8天的時間，風沙、瓦礫、汗水交織，他不眠不休，只為讓更多人得以平安。

禮儀業者進一步透露，不幸的是，林姓老闆在救災過程中腳部刺傷，引發嚴重感染。他仍咬牙堅持到最後一刻，最終卻還是與摯愛的家人天人永隔。他不是名人，卻用行動寫下最無私的勇氣。他不是英雄的稱號所造就，而是那份「為別人活」的心，讓他成為人們心中永遠的英雄。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：慟！桃園「挖土機超人」花蓮救災 傷口感染引發敗血症離世

延伸閱讀：

  1. 8旬老婦烈日中迷途 壢警暖心陪伴助平安返家
  2. 醉後掉進「一個洞」爬不出來 龜山警消在這發現他

老闆 花蓮 桃園

延伸閱讀

48歲「挖土機超人」赴花蓮光復救災8天受傷感染 中秋夜離世

雙城論壇羅生門…蔣萬安發言絲毫沒怪陸委會 陸委會：與北市府溝通順暢

蔣萬安照片疑遭盜發文稱放颱風假 北市：報警處理

雙城論壇不在9月舉辦 林奕華：MOU未完全確定

相關新聞

影／黃子佼又出事了！開車撞傷女騎士未等警就離開 再吃肇逃及傷害罪

藝人黃子佼因持有兒少性影像遭判刑8個月導致演藝生涯重創，不料又傳出涉及肇事逃逸。8月16日時黃子佼開車行經新北市三重區時...

快速道路驚魂！伸縮縫角鋼自路面撬起 25輛車撞擊爆胎

台62線萬瑞快速道路的角鋼伸縮縫破損，條狀金屬物今早撬起，已知有25輛汽車通過時爆胎。公路局緊急封閉車道，切除後再採臨時...

踹飛「北捷逼讓座嬤」 台大高材生低調到案：出於自保才踹她

日前北捷一名白髮阿嬤與年輕人因優先席讓座問題爆發衝突，阿嬤不滿揮包攻擊，年輕人也不干示弱將阿嬤一腳踹飛，畫面曝光引起民眾熱議，也驚動警方介入調查。昨（6）日動腳踹人的年輕人於IG限動表示已赴捷運警察隊

影／台鐵五權站推站員落軌涉案人是街友 今殺人未遂送辦畫面曝光

台中市陳姓街友昨天下午無票跑進台鐵五權站，站員前往月台攔阻，陳拒絕查驗票後，將站員推落軌道內，隨即逃離現場，站員受有骨折...

影／台南市2大貨車擦撞...一車墜入水池 另一車駕駛失去呼吸心跳

台南市安南區今天上午9時許，二輛大貨車不明原因發生交通事故，一輛車的車頭已經墜入一旁水池，該車44歲駕駛自行脫困，另一名...

青埔消防分隊舉辦中秋親子闖關活動 防火知識向下扎根

桃園市消防局第二大隊青埔分隊於10月4日、5日舉辦「114年中秋節防火宣導活動」，推出趣味「中秋來找碴」闖關遊戲，邀請親子一同挑戰找出海報中的火災危險因子，並說明危險原因及預防方法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。