慟！桃園「挖土機超人」花蓮救災 傷口感染引發敗血症離世
昨(6)日晚間是中秋夜，卻傳來令人悲痛的消息。來自桃園市蘆竹區的挖土機行林姓老闆，上(9)月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災後，第一時間就載著山貓挺進光復鄉災區協助救災，過程中左腳不慎刺傷，仍堅持救災到第8天才就醫，經門諾醫院診斷發現傷口嚴重感染，本月4日轉院至林口長庚醫院進一步治療，林姓老闆卻突然昏迷，經搶救後仍於昨日因敗血症造成多重器官衰竭離世，享年48歲。
禮儀業者林奕華在臉書發文透露，災難發生的第二天，林姓老闆放下手邊所有工作，親自載著山貓，從南崁一路奔赴花蓮投入救災。8天的時間，風沙、瓦礫、汗水交織，他不眠不休，只為讓更多人得以平安。
禮儀業者進一步透露，不幸的是，林姓老闆在救災過程中腳部刺傷，引發嚴重感染。他仍咬牙堅持到最後一刻，最終卻還是與摯愛的家人天人永隔。他不是名人，卻用行動寫下最無私的勇氣。他不是英雄的稱號所造就，而是那份「為別人活」的心，讓他成為人們心中永遠的英雄。
