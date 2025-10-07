快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市蘆竹分局持續取締噪音車。圖：讀者提供

中秋連假期間，桃園市蘆竹區大古山賞夜景勝地在煙火與燈海交織之際，卻多了一股特別的力量—「打噪英雄」團隊，這群來自蘆竹警分局、桃園市環境保護局及在地宮廟、里辦公處與議員服務處的成員，秉持「中秋不打祥、打噪守安寧」的理念，於假期不休息、主動出擊，展開智慧降噪與環境宣導行動。

大古山路段坡度蜿蜒、景觀視野佳，同時也成為改裝車與噪音車的「試音熱區」。圖：讀者提供

蘆竹分局表示，大古山長年是北桃園市民及外地遊客賞夜景、看飛機與休憩的熱門去處，每逢連假車潮湧入、車聚活動頻繁，高噪音車輛、違規改裝及深夜喧擾時有耳聞，尤其大古山路段坡度蜿蜒、景觀視野佳，但同時也成為改裝車與噪音車的「試音熱區」，市府團隊在靜桃計畫執行二年多來，已有效降低全市噪音陳情量35.9%，整體城市噪音下降6分貝，充分顯示出專案執行成效，已有效解決噪音車長期以來擾民的問題，更凸顯了市府各局處間橫向聯繫及合作分工後，展現了戮力維護環境安寧的決心與成效，許清順議員也長期關注大古山的夜間環境品質，呼籲相關單位於中秋佳節提前部署，守護市民與遊客的夜景體驗。

蘆竹分局提到，在此次行動中，「打噪英雄」聯合在地里長與議員服務處，於大古山主要出入口與宮廟廣場設置電子跑馬燈與LED宣導字幕，以簡潔標語傳達「高噪音車將依法取締」、「賞夜景要守秩序」、「中秋不打祥、打噪英雄出任務」等訊息，提醒駕駛及遊客共同維護寧靜環境，宮廟方更主動提供廟埕與公告欄，協助傳遞環保與法規觀念，展現地方信仰力量融入公共治理的實例，同時，環保局也配合蘆竹分局在南山路設置AI聲音照相科技設備，鎖定高噪音車輛即時抓拍、比對車牌，並串聯轄區派出所「天羅地網」系統，將違規資料自動通知至檢測與稽查平台，當場超標車輛立即舉發，嚴重違規案件同步通報監理機關辦理，形成科技執法與人員稽查雙軌並行的模式。此舉不僅提升取締效率，也讓宣導訊息更具震懾效果。

桃園市議員許清順在行動現場表示，大古山是蘆竹乃至全市民眾喜愛的夜景觀賞地，「有美景更要有好環境」，他強調靜桃計畫兩年來在市府各局處用心推動下，噪音陳情已大幅下降，值得肯定；未來仍需持續透過跨局處合作、科技執法與社區宣導，打造「有溫度的寧靜城市」，里長也指出，中秋節是團圓與分享的時刻，但不少居民對夜間高噪音車與深夜擾寧現象早有怨言，「打噪英雄」團隊的到來，讓居民感受到市府與地方的重視。透過跑馬燈、宣導單張與現場勸導，許多駕駛主動降低油門、減少鳴笛，也有改裝車主表示願意配合檢測與改善，顯示宣導與執法並行的成效，未來蘆竹分局與環保局將持續強化「智慧監測＋社區參與」雙策略，不僅針對熱點路段布設聲音照相與移動式監測站，也將透過宮廟、里辦及社區活動結合「安寧守護志工」，將降噪觀念深入民間。這不只是科技執法，更是社會共治與公民參與的體現。

蘆竹分局強調，此次「打噪英雄」中秋行動，也展現市府團隊節慶不打烊、持續守護市民生活品質的決心。無論是議員長期奔走關心、里長及宮廟熱心協助，亦或是警方與環保單位的執法合作，都是靜桃計畫落實在地的最佳縮影，隨著南山路與大古山周邊環境持續改善，民眾在賞夜景時將不再被刺耳噪音打斷，取而代之的是安全、寧靜與祥和的中秋夜。

蘆竹分局長楊贊鈞呼籲，請民眾與駕駛共同支持「打噪英雄」行動，不僅維護自身安全，也為下一代保留一個乾淨清朗的夜景環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹警中秋連假主動出擊 改善大古山噪音車亂象

噪音 中秋節 桃園

青埔消防分隊舉辦中秋親子闖關活動 防火知識向下扎根

桃園市消防局第二大隊青埔分隊於10月4日、5日舉辦「114年中秋節防火宣導活動」，推出趣味「中秋來找碴」闖關遊戲，邀請親子一同挑戰找出海報中的火災危險因子，並說明危險原因及預防方法。

