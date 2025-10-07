快訊

台鐵五權站推站員落軌涉案人是街友 殺人未遂送辦畫面曝光

黃子佼涉肇事逃逸？本人發聲明喊冤 親還原車禍過程

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

青埔消防分隊舉辦中秋親子闖關活動 防火知識向下扎根

桃園電子報／ 桃園電子報

S 37765139 0
青埔分隊舉辦「114年中秋節防火宣導活動」。圖：青埔分隊提供

桃園市消防局第二大隊青埔分隊於10月4日、5日舉辦「114年中秋節防火宣導活動」，推出趣味「中秋來找碴」闖關遊戲，邀請親子一同挑戰找出海報中的火災危險因子，並說明危險原因及預防方法。活動現場結合防火海報展示、防災小問答，小朋友透過遊戲認識居家常見的危險行為，如蠟燭未熄、插頭過載、廚房離火等，現場陪同家長們也熱烈參與，紛紛表示「原來這些都是潛在火災點」。完成闖關後可獲得「月圓人團圓糖果」一份，寓教於樂，氣氛熱鬧又溫馨。

S 37765137 0
完成闖關後可獲得「月圓人團圓糖果」一份，寓教於樂，氣氛熱鬧又溫馨。圖：青埔分隊提供

青埔分隊長楊超鈞表示，這次活動希望讓防火知識「動起來、玩起來」，藉由找碴遊戲讓民眾在輕鬆氛圍中了解生活中潛藏的火災風險。尤其節慶期間，烤肉、用電、焚香普渡等行為最容易引發火災，透過遊戲提醒大家「注意小細節，就能防大災」。

第二大隊長簡慈彥也指出，防火宣導不該只是口號，而要走進社區、貼近生活。消防分隊將持續以創意活動推廣防災教育，讓民眾在日常中自然養成安全習慣，真正做到「防火從心開始，平安伴您回家」。

本文章來自《桃園電子報》。原文：青埔消防分隊舉辦中秋親子闖關活動 防火知識向下扎根

延伸閱讀：

  1. 【有片】中壢無照翁左轉與直行機車碰撞 送醫宣告不治
  2. 南崁高中邀玫瑰墓樂團演講 學生重新思索人生價值

青埔 中秋節 火災

延伸閱讀

蔡易餘塞車看煙火 東石海之夏湧6.9萬人潮立委就地自拍成中秋奇景

中秋過後繼續熱！氣象粉專曝此時有機會降溫感受秋涼

兩岸250餘民眾 福州舉辦中秋聯誼

中秋 2.9億人跨區域流動

相關新聞

影／黃子佼又出事了！開車撞傷女騎士未等警就離開 再吃肇逃及傷害罪

藝人黃子佼因持有兒少性影像遭判刑8個月導致演藝生涯重創，不料又傳出涉及肇事逃逸。8月16日時黃子佼開車行經新北市三重區時...

快速道路驚魂！伸縮縫角鋼自路面撬起 25輛車撞擊爆胎

台62線萬瑞快速道路的角鋼伸縮縫破損，條狀金屬物今早撬起，已知有25輛汽車通過時爆胎。公路局緊急封閉車道，切除後再採臨時...

踹飛「北捷逼讓座嬤」 台大高材生低調到案：出於自保才踹她

日前北捷一名白髮阿嬤與年輕人因優先席讓座問題爆發衝突，阿嬤不滿揮包攻擊，年輕人也不干示弱將阿嬤一腳踹飛，畫面曝光引起民眾熱議，也驚動警方介入調查。昨（6）日動腳踹人的年輕人於IG限動表示已赴捷運警察隊

影／台鐵五權站推站員落軌涉案人是街友 今殺人未遂送辦畫面曝光

台中市陳姓街友昨天下午無票跑進台鐵五權站，站員前往月台攔阻，陳拒絕查驗票後，將站員推落軌道內，隨即逃離現場，站員受有骨折...

影／台南市2大貨車擦撞...一車墜入水池 另一車駕駛失去呼吸心跳

台南市安南區今天上午9時許，二輛大貨車不明原因發生交通事故，一輛車的車頭已經墜入一旁水池，該車44歲駕駛自行脫困，另一名...

青埔消防分隊舉辦中秋親子闖關活動 防火知識向下扎根

桃園市消防局第二大隊青埔分隊於10月4日、5日舉辦「114年中秋節防火宣導活動」，推出趣味「中秋來找碴」闖關遊戲，邀請親子一同挑戰找出海報中的火災危險因子，並說明危險原因及預防方法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。