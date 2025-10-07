青埔消防分隊舉辦中秋親子闖關活動 防火知識向下扎根

青埔分隊舉辦「114年中秋節防火宣導活動」。圖：青埔分隊提供

桃園市消防局第二大隊青埔分隊於10月4日、5日舉辦「114年中秋節防火宣導活動」，推出趣味「中秋來找碴」闖關遊戲，邀請親子一同挑戰找出海報中的火災危險因子，並說明危險原因及預防方法。活動現場結合防火海報展示、防災小問答，小朋友透過遊戲認識居家常見的危險行為，如蠟燭未熄、插頭過載、廚房離火等，現場陪同家長們也熱烈參與，紛紛表示「原來這些都是潛在火災點」。完成闖關後可獲得「月圓人團圓糖果」一份，寓教於樂，氣氛熱鬧又溫馨。

完成闖關後可獲得「月圓人團圓糖果」一份，寓教於樂，氣氛熱鬧又溫馨。圖：青埔分隊提供

青埔分隊長楊超鈞表示，這次活動希望讓防火知識「動起來、玩起來」，藉由找碴遊戲讓民眾在輕鬆氛圍中了解生活中潛藏的火災風險。尤其節慶期間，烤肉、用電、焚香普渡等行為最容易引發火災，透過遊戲提醒大家「注意小細節，就能防大災」。

第二大隊長簡慈彥也指出，防火宣導不該只是口號，而要走進社區、貼近生活。消防分隊將持續以創意活動推廣防災教育，讓民眾在日常中自然養成安全習慣，真正做到「防火從心開始，平安伴您回家」。

