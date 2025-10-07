聽新聞
新北2女騎車遊石碇遇死劫 與右轉保時捷擦撞噴飛撞電桿釀1死1傷
37歲陳男駕駛白色保時捷跑車行經新北市石碇區文山路一段欲右轉時，與同向55歲王女騎乘的機車發生擦撞，王女與後座55歲沈女倒地撞上路旁燈桿。沈女頭部重創送醫不治，王女則全身擦挫傷、右手粉碎性骨折。警方詢後將陳男依過失致死罪函送。
據了解，昨天下午2時許37歲陳男駕駛白色保時捷跑車載家人至石碇區遊玩，而55歲王姓女騎士騎車載著55歲沈女至石碇出遊，正要返回板橋住處。當陳男沿文山路一段往深坑方向行駛欲右轉楓林路時，與同向直行的王女發生擦撞，王女及機車後座乘客沈女被撞噴飛倒地，猛撞路旁燈桿。
救護人員獲報到場，發現王女全身擦挫傷、右手粉碎性骨折，沈女頭部重創現場失去呼吸心跳，救護人員緊急將2人送醫，但沈女仍因傷重宣告不治。警方對陳男進行酒測發現他並未喝酒，詢後將陳男依過失致死罪嫌函送送辦，並報請檢察官相驗以釐清車禍事故原因。
