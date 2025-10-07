快訊

台鐵五權站推站員落軌涉案人是街友 殺人未遂送辦畫面曝光

黃子佼涉肇事逃逸？本人發聲明喊冤 親還原車禍過程

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

聽新聞
0:00 / 0:00

新北2女騎車遊石碇遇死劫 與右轉保時捷擦撞噴飛撞電桿釀1死1傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

37歲陳男駕駛白色保時捷跑車行經新北市石碇區文山路一段欲右轉時，與同向55歲王女騎乘的機車發生擦撞，王女與後座55歲沈女倒地撞上路旁燈桿。沈女頭部重創送醫不治，王女則全身擦挫傷、右手粉碎性骨折。警方詢後將陳男依過失致死罪函送。

據了解，昨天下午2時許37歲陳男駕駛白色保時捷跑車載家人至石碇區遊玩，而55歲王姓女騎士騎車載著55歲沈女至石碇出遊，正要返回板橋住處。當陳男沿文山路一段往深坑方向行駛欲右轉楓林路時，與同向直行的王女發生擦撞，王女及機車後座乘客沈女被撞噴飛倒地，猛撞路旁燈桿。

救護人員獲報到場，發現王女全身擦挫傷、右手粉碎性骨折，沈女頭部重創現場失去呼吸心跳，救護人員緊急將2人送醫，但沈女仍因傷重宣告不治。警方對陳男進行酒測發現他並未喝酒，詢後將陳男依過失致死罪嫌函送送辦，並報請檢察官相驗以釐清車禍事故原因。

警方到場拉起封鎖線展開蒐證。記者黃子騰／翻攝
警方到場拉起封鎖線展開蒐證。記者黃子騰／翻攝
陳男駕駛保時捷轎車與王女騎乘的機車發生擦撞。記者黃子騰／翻攝
陳男駕駛保時捷轎車與王女騎乘的機車發生擦撞。記者黃子騰／翻攝

石碇 骨折

延伸閱讀

影／合歡山「武嶺早市」再現 傳失控翻車事故 保桿噴飛樹上

高雄男駕車撞6轎車昏迷 女騎士噴飛、路邊阿伯險被車甩中驚險畫面曝

台中沙鹿大貨車疑剎車失靈撞電桿側翻 駕駛幸未受傷

影／竹科旁警連開10多槍抓槍砲犯 白色保時捷撞警…驚險畫面曝

相關新聞

影／黃子佼又出事了！開車撞傷女騎士未等警就離開 再吃肇逃及傷害罪

藝人黃子佼因持有兒少性影像遭判刑8個月導致演藝生涯重創，不料又傳出涉及肇事逃逸。8月16日時黃子佼開車行經新北市三重區時...

快速道路驚魂！伸縮縫角鋼自路面撬起 25輛車撞擊爆胎

台62線萬瑞快速道路的角鋼伸縮縫破損，條狀金屬物今早撬起，已知有25輛汽車通過時爆胎。公路局緊急封閉車道，切除後再採臨時...

踹飛「北捷逼讓座嬤」 台大高材生低調到案：出於自保才踹她

日前北捷一名白髮阿嬤與年輕人因優先席讓座問題爆發衝突，阿嬤不滿揮包攻擊，年輕人也不干示弱將阿嬤一腳踹飛，畫面曝光引起民眾熱議，也驚動警方介入調查。昨（6）日動腳踹人的年輕人於IG限動表示已赴捷運警察隊

影／台鐵五權站推站員落軌涉案人是街友 今殺人未遂送辦畫面曝光

台中市陳姓街友昨天下午無票跑進台鐵五權站，站員前往月台攔阻，陳拒絕查驗票後，將站員推落軌道內，隨即逃離現場，站員受有骨折...

影／台南市2大貨車擦撞...一車墜入水池 另一車駕駛失去呼吸心跳

台南市安南區今天上午9時許，二輛大貨車不明原因發生交通事故，一輛車的車頭已經墜入一旁水池，該車44歲駕駛自行脫困，另一名...

青埔消防分隊舉辦中秋親子闖關活動 防火知識向下扎根

桃園市消防局第二大隊青埔分隊於10月4日、5日舉辦「114年中秋節防火宣導活動」，推出趣味「中秋來找碴」闖關遊戲，邀請親子一同挑戰找出海報中的火災危險因子，並說明危險原因及預防方法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。