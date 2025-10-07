剛出院婦人路倒堅持不再回醫院 二警深夜扶著她走回家

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名婦人剛從醫院出院，走路回家途中路倒梧棲區文化路，清水警分局梧棲所警員陳威廷、林睿鴻獲報到場，發現婦人仰躺路旁無法自行起身，警方通知救護人員到場，婦人堅持不再回醫院檢查，二名警察深夜扶著她慢慢走回家，還提醒她小心走。

台中市清水警分局梧棲所警員陳威廷、林睿鴻日前深夜獲報，梧棲區文化路二段有婦人路倒，立即趕到現場，發現65歲婦人仰躺在路旁無法自行起身，警方通知救護人員到場，經救護員檢視婦人身體無明顯外傷。

婦人向警方表示無人在家，她只是體力不支坐在地上，不願再回醫院，警方勸說她到醫院觀察，婦人堅持不需醫療，且堅持要走路回家，經通知婦人女兒表示將回家陪母親；警方考量婦人身體狀況，為維護安全開車送她回家，二警扶著她走到住處。婦人曾患有中風行動緩慢，當天剛獨自從醫院出院返回家途中，因身體突無力跌坐地上，無法起身。

台中市清水警分局梧棲所警員陳威廷、林睿鴻獲報梧棲區文化路二段有婦人路倒，發現婦人仰躺路旁無法自行起身，警方通知救護人員到場，婦人堅持不到醫院檢查，二名警察深夜扶著她走回家。圖／警方提供
台中市清水警分局梧棲所警員陳威廷、林睿鴻獲報梧棲區文化路二段有婦人路倒，發現婦人仰躺路旁無法自行起身，警方通知救護人員到場，婦人堅持不到醫院檢查，二名警察深夜扶著她走回家。圖／警方提供

梧棲 救護人員 中風

