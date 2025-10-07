快速道路驚魂！伸縮縫角鋼自路面撬起 25輛車撞擊爆胎

台62線萬瑞快速道路的角鋼伸縮縫破損，條狀金屬物今早撬起，已知有25輛汽車通過時爆胎。公路局緊急封閉車道，切除後再採臨時填補作業，恢復通行，並將協助車主修車事宜。

基隆市警方今早6時54分接獲報案，指台62線西向指標4.5公里路段的伸縮縫，有金屬物撬起，造成他的車輪爆胎，現場已有多輛汽車受損停靠路肩。

員警到場管制交通，目前已知有25輛汽車爆胎，無人受傷，除進行現場測量繪圖，也聯絡公路局人員到場處理。

公路局北區養護工程分局基隆工務段長蔡志盈表示，事故路段瑞芳往萬里方向，7號橋的A2橋台內側角鋼伸縮縫，原本排定明天更換，沒想到今早臨時損壞，造成車輛受損。