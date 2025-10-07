聽新聞
影／黃子佼又出事了！開車撞傷女騎士未等警就離開 再吃肇逃及傷害罪
藝人黃子佼因持有兒少性影像遭判刑8個月導致演藝生涯重創，不料又傳出涉及肇事逃逸。8月16日時黃子佼開車行經新北市三重區時，與60歲林姓女騎士發生碰撞，黃子佼竟直接開離現場，三重警獲報通知他到案，詢後依肇事逃逸及過失傷害函送。
三重警方8月16日上午7時許接獲報案，三重區五谷王南街發生車禍肇事逃逸案。警方獲報趕抵現場，經查60歲林女騎機車沿五谷王南街往重新路方向行駛時，疑似未保持安全車距，與同向的轎車發生碰撞，導致林姓女騎士人車倒地受傷。從監視器畫面中發現該輛轎車駕駛雖短暫停車，但未下車察看隨即逕自離去。
林女事後至醫院驗傷，經診斷臉部擦傷、右前臂擦傷、左手肘擦傷、右膝擦傷決定提告。警方調閱監視器展開追查，發現該名轎車駕駛是53歲黃子佼，立即通知黃子佼到案說明，黃子佼警詢時表示並未感覺有擦撞，警方詢後依肇事逃逸、過失傷害罪將他函送新北地檢署偵辦，詳細肇事責任尚待釐清。
