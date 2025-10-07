快訊

不吃保健品也不戒酒 79歲長壽研究者堅持實踐兩個「抗衰老習慣」

小資福音？iPhone 17e傳明年上半年登場「有A19晶片和動態島」

光復鄉今恢復上班課！學生難掩興奮 家長「借車」接送：交通太亂了

影／黃子佼又出事了！開車撞傷女騎士未等警就離開 再吃肇逃及傷害罪

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

藝人黃子佼因持有兒少性影像遭判刑8個月導致演藝生涯重創，不料又傳出涉及肇事逃逸。8月16日時黃子佼開車行經新北市三重區時，與60歲林姓女騎士發生碰撞，黃子佼竟直接開離現場，三重警獲報通知他到案，詢後依肇事逃逸及過失傷害函送。

三重警方8月16日上午7時許接獲報案，三重區五谷王南街發生車禍肇事逃逸案。警方獲報趕抵現場，經查60歲林女騎機車沿五谷王南街往重新路方向行駛時，疑似未保持安全車距，與同向的轎車發生碰撞，導致林姓女騎士人車倒地受傷。從監視器畫面中發現該輛轎車駕駛雖短暫停車，但未下車察看隨即逕自離去。

林女事後至醫院驗傷，經診斷臉部擦傷、右前臂擦傷、左手肘擦傷、右膝擦傷決定提告。警方調閱監視器展開追查，發現該名轎車駕駛是53歲黃子佼，立即通知黃子佼到案說明，黃子佼警詢時表示並未感覺有擦撞，警方詢後依肇事逃逸、過失傷害罪將他函送新北地檢署偵辦，詳細肇事責任尚待釐清。

圖為藝人黃子佼（中）被查獲向色情網路論壇「創意私房」購買未成年性影像，掀起台版「N號房」風暴。（本報系資料照）
圖為藝人黃子佼（中）被查獲向色情網路論壇「創意私房」購買未成年性影像，掀起台版「N號房」風暴。（本報系資料照）

三重 監視器

相關新聞

快速道路驚魂！伸縮縫角鋼自路面撬起 25輛車撞擊爆胎

台62線萬瑞快速道路的角鋼伸縮縫破損，條狀金屬物今早撬起，已知有25輛汽車通過時爆胎。公路局緊急封閉車道，切除後再採臨時...

剛出院婦人路倒堅持不再回醫院 二警深夜扶著她走回家

台中一名婦人剛從醫院出院，走路回家途中路倒梧棲區文化路，清水警分局梧棲所警員陳威廷、林睿鴻獲報到場，發現婦人仰躺路旁無法...

中秋夜豐原商家被偷搜刮現金與背包4萬多元 警方鎖定對象

中秋夜，台中豐原區有商家被偷，小偷半夜拿手電筒進入店內搜刮現金與背包共4萬多元，被害人在臉書PO出影片和照片提醒大家小心...

影／BMW路口自撞號誌桿波及停紅燈的機車女騎士

屏東市昨天下午3時許復興南路與建國路口發生車禍，21歲楊男駕駛BMW汽車行經路口時不明原因撞號誌桿，波及到路口停紅燈騎機...

新北中和公車右轉未禮讓 老婦過馬路雙腿遭輾驚悚畫面曝光

新北市中和區6日發生公車輾人意外。57歲郭男傍晚5時駕駛公車行經中和區中和路欲右轉景安路時，不慎撞上走在斑馬線上的85歲...

