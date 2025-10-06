新北中和公車右轉未禮讓 老婦過馬路雙腿遭輾驚悚畫面曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區今天發生公車輾人意外。57歲郭男傍晚5時駕駛公車行經中和區中和路欲右轉景安路時，不慎撞上走在斑馬線上的85歲邱姓老婦，邱婦倒地雙腿慘遭輾。救護人員將邱婦救出送醫所幸無生命危險。警方將對郭男開單告發並吊扣駕照一年。

中和警方今天傍晚5時許接獲報案，中和區中和路、景安路口有公車與行人發生交通事故。警方獲報趕抵現場，經查駕駛新店客運8路公車的57歲郭姓男子，沿中和路右轉景安路時，撞上正走在行人穿越道要往宜安路方向的85歲邱姓婦人，邱婦被撞後倒地，雙小腿慘遭公車右前輪輾過。

救護人員趕抵現場，發現邱婦雙小腿骨折，立即協助脫困並緊急送醫，所幸經急救後已無生命危險。郭男經酒測後酒測值為0，因郭男駕駛公車行近行人穿越道時未暫停禮讓行人先行通過導致行人受傷，已依道路交通管理處罰條例咖罰7200元以上、36000元以下罰款，並吊扣駕駛執照一年。確切車禍原因將由警方調閱相關影像釐清。

郭男駕駛公車右轉時不慎撞倒並輾過邱婦雙腿。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場將受困輪下的邱婦救出送醫。記者黃子騰／翻攝
中和 公車 行人

