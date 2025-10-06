新北中和公車右轉未禮讓 老婦過馬路雙腿遭輾驚悚畫面曝光

新北市中和區今天發生公車輾人意外。57歲郭男傍晚5時駕駛公車行經中和區中和路欲右轉景安路時，不慎撞上走在斑馬線上的85歲邱姓老婦，邱婦倒地雙腿慘遭輾。救護人員將邱婦救出送醫所幸無生命危險。警方將對郭男開單告發並吊扣駕照一年。

中和警方今天傍晚5時許接獲報案，中和區中和路、景安路口有公車與行人發生交通事故。警方獲報趕抵現場，經查駕駛新店客運8路公車的57歲郭姓男子，沿中和路右轉景安路時，撞上正走在行人穿越道要往宜安路方向的85歲邱姓婦人，邱婦被撞後倒地，雙小腿慘遭公車右前輪輾過。