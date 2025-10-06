不滿母親買烤肉過節卻不給他錢花！新北男持刀揚言砍全家 警急逮人

新北市淡水警昨天在Threads上發現一則貼文，發文者指稱他大伯高男不滿祖母準備中秋節食材供全家人烤肉，卻不願意給他錢花用，竟破壞家具還持刀揚言要砍殺所有家人。淡水警主動協助聲請緊急保護令今晚將高男拘提到案，詢後將依違反家暴法送辦。

有網友昨天晚間在Threads上PO出一段影片並發文表示，他的大伯高男「長期有偷竊跟暴力傾向，從小到大啃老族沒有工作過，都是跟奶奶要錢。今天我奶奶想說中秋節要買烤肉給大家一起烤，然後我大伯就罵我奶奶說有錢買烤肉沒錢給我花，然後就要拿刀砍全家人。請問該怎麼辦？影片手上拿的是刀。」

淡水警方網路巡察發現立即展開追查，經查並無相關報案紀錄，經深入調查發現該家庭於7月23日曾發生口角糾紛，當時已依規定通報並協助申請通常保護令。淡水警為防意外發生，立即主動聯繫被害人了解案情，並協助聲請緊急保護令，目前被害人人身安全無虞。