影／可怕！孩童坐3樓圍牆踢腳嗨吃便當 嚇壞路人

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投街頭出現驚險畫面，一名孩童坐在3樓高的女兒牆上邊踢腳邊吃便當，看起來相當開心，卻嚇壞目擊民眾。對此，警方今表示，事發當下未接獲報案，今獲悉後，立刻派員調查確認住戶後聯繫家屬，並依規做兒少通報，由社工列管關懷。

有民眾在Threads上分享，上周六在南投街頭看見一名孩童坐在3樓高的女兒牆上，開心踢著腳吃便當，過程僅約5分鐘，卻讓目擊民眾嚇壞了，驚恐直呼「X！看到覺超級恐怖」；而該孩童雙腳雖卡著圍牆欄杆固定，但其行為仍相當危險。

對此，埔里警分局表示，針對有孩童於住家圍欄外用餐情形，事發當時未曾接獲有民眾報案，但今得知該訊息後，第一時間立即派員至現場調查，經查確為當地住戶孩童，已聯繫家屬，且依規定做兒少保護通報，由社工單位列管關懷處理。

警方也呼籲，家長務必隨時留意家中孩童的動向，以免發生危險；而民眾若發現有孩童需要協助或遭遇危難等情況，可立即通報警方，共同守護孩子的安全。

南投有孩童坐在3樓高的女兒牆上邊踢腳邊吃便當，看起來相當開心，卻嚇壞目擊民眾。圖／擷取自Threads，網友pinxuan_0326授權
南投有孩童坐在3樓高的女兒牆上邊踢腳邊吃便當，看起來相當開心，卻嚇壞目擊民眾。圖／擷取自Threads，網友pinxuan_0326授權

