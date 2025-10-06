快訊

前後車跟緊緊…撞上1輛賠4輛 查出肇事車駕駛酒測值嚴重超標

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣五結鄉中正路省道發生「1撞4」前後車輛連環撞事故，66歲黃姓駕駛行進間追撞前車，前車往前再推進撞了3輛車，釀成5車受損。警方獲報到場處理，黃姓駕駛酒測值高達0.52，被依公共危險罪移送偵辦。

又是酒駕惹的禍！網友貼出前天發生在五結鄉中正路一段追撞車禍影片，點名「撞一台賠四台」，影片中後車追撞前車，但前面幾輛車的車距也很近，以致被追撞的車輛往前推進時，再撞前車連環撞，夾在中間的車輛，車頭車尾都受損。

羅東警分局獲報後派員前往處理，經查該起事故是48年次的黃姓駕駛開著自小客沿中正路一段往宜蘭方向行駛，追撞前方車輛後，持續推撞3輛小客車，共造成5輛小客車受損交通事故，經檢測黃姓民眾酒精反應超過標準，酒測值高達0.52，全案依公共危險罪偵辦移送，詳細肇事原因待釐清中。

羅東分局呼籲駕駛車輛於行進、轉彎過程中則應注意車前狀態勿酒後駕車、疲勞駕駛，遵守號誌、標誌、標線行駛，以維持行車秩序，確保用路人車安全。

宜蘭五結鄉中正路省道發生「1撞4」前後車輛連環撞事故，後車駕駛行進間追撞前車，前車往前再推進撞了3輛車，釀成5車受損。經查黃姓駕駛酒測高達0.52，被依公共危險罪送辦。圖／警方提供
宜蘭五結鄉中正路省道發生「1撞4」前後車輛連環撞事故，後車駕駛行進間追撞前車，前車往前再推進撞了3輛車，釀成5車受損。經查黃姓駕駛酒測高達0.52，被依公共危險罪送辦。圖／警方提供
宜蘭五結鄉中正路省道發生「1撞4」前後車輛連環撞事故，後車駕駛行進間追撞前車，前車往前再推進撞了3輛車，釀成5車受損。經查黃姓駕駛酒測高達0.52，被依公共危險罪送辦。圖／警方提供
宜蘭五結鄉中正路省道發生「1撞4」前後車輛連環撞事故，後車駕駛行進間追撞前車，前車往前再推進撞了3輛車，釀成5車受損。經查黃姓駕駛酒測高達0.52，被依公共危險罪送辦。圖／警方提供
宜蘭五結鄉中正路省道發生「1撞4」前後車輛連環撞事故，後車駕駛行進間追撞前車，前車往前再推進撞了3輛車，釀成5車受損。經查黃姓駕駛酒測高達0.52，被依公共危險罪送辦。圖／警方提供
宜蘭五結鄉中正路省道發生「1撞4」前後車輛連環撞事故，後車駕駛行進間追撞前車，前車往前再推進撞了3輛車，釀成5車受損。經查黃姓駕駛酒測高達0.52，被依公共危險罪送辦。圖／警方提供

