前後車跟緊緊…撞上1輛賠4輛 查出肇事車駕駛酒測值嚴重超標

宜蘭縣五結鄉中正路省道發生「1撞4」前後車輛連環撞事故，66歲黃姓駕駛行進間追撞前車，前車往前再推進撞了3輛車，釀成5車受損。警方獲報到場處理，黃姓駕駛酒測值高達0.52，被依公共危險罪移送偵辦。

又是酒駕惹的禍！網友貼出前天發生在五結鄉中正路一段追撞車禍影片，點名「撞一台賠四台」，影片中後車追撞前車，但前面幾輛車的車距也很近，以致被追撞的車輛往前推進時，再撞前車連環撞，夾在中間的車輛，車頭車尾都受損。

羅東警分局獲報後派員前往處理，經查該起事故是48年次的黃姓駕駛開著自小客沿中正路一段往宜蘭方向行駛，追撞前方車輛後，持續推撞3輛小客車，共造成5輛小客車受損交通事故，經檢測黃姓民眾酒精反應超過標準，酒測值高達0.52，全案依公共危險罪偵辦移送，詳細肇事原因待釐清中。