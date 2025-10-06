快訊

諾貝爾醫學獎日籍得主克服學界逆風 與醫師妻子攜手研究30年

中職／投打個人獎全數底定 陳晨威終戰2安、0盜雙亞作收

資深製作人操盤網軍帝國 前立委趙正宇被爆曾委託抹黑邱若華

桃園電子報／ 桃園電子報

FotoJet
前立委趙正宇被爆出去年立委選舉期間，曾委託皇御科技抹黑國民黨籍對手邱若華。合成圖：翻攝自臉書

資深製作人李能謙日前捲入投資詐騙案，其與皇御科技公司長期經營政治網軍的事情也因此浮上檯面。據悉，皇御科技的負責人是歐秉漢，背後金主陳昱國是桃勤公司董事長、前立委趙正宇的友人。趙正宇更被爆出去(2024)年立委選舉期間，曾委託皇御科技抹黑國民黨籍對手邱若華。

電視台前製作人李能謙涉嫌假冒AI教父黃仁勳，進行假投資詐騙，造成至少百名受害者合計被騙超過1300萬。檢警調查時，發現李能謙的筆電內有惡搞民進黨籍立委林俊憲的梗圖，進一步查出李能謙在皇御科技擔任行政總監，該公司長期經營網軍，常以惡搞梗圖的方式抹黑特定政治人物。

皇御科技負責人歐秉漢在幾年前就曾因為養網軍介入桃園立委選舉，被依選罷法起訴，於2年前棄保逃亡至柬埔寨。李能謙與歐秉漢結識後，由李在台灣負責經營皇御科技機房，該公司不只收錢抹黑特定政治人物，也曾在2022年九合一選舉期間，幫前立委、無黨籍桃園市長候選人鄭寶清灌水臉書粉絲團按讚數。

檢警更發現，皇御科技背後金主陳昱國是趙正宇友人。去年立委選舉期間，尋求連任的趙正宇與桃園市議長姪女邱若華競爭，也曾委託皇御科技抹黑邱若華，誣指邱與黑道勢力關係密切。

究竟皇御科技還幫多少政治人物及陣營操盤過網軍，實際有多少政治人物受害，檢警仍在持續調查中。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：資深製作人操盤網軍帝國 前立委趙正宇被爆曾委託抹黑邱若華

延伸閱讀：

  1. 跨界推薦新北庇護禮 《五厚食光》暖心開箱 茶餅禮盒預購起跑
  2. 桃園舉辦長青樂活用藥競賽 逾300名銀髮族展創意拚知識

立委選舉 趙正宇

延伸閱讀

桃園經發局長張誠向輝達招手 曝青埔A19有三大優勢

陳亭妃指贏對手若有變數「台南人怎麼看」 黨部發聲明：黨格安在

蔡適應：自己是「狗仔風波」第一波受害者 期待內幕被徹底揭露

「頭號昌黑」批黃國昌從揭弊立委變狗仔頭 自建東廠跟監私刑

相關新聞

不滿母親買烤肉過節卻不給他錢花！新北男持刀揚言砍全家 警急逮人

新北市淡水警昨天在Threads上發現一則貼文，發文者指稱他大伯高男不滿祖母準備中秋節食材供全家人烤肉，卻不願意給他錢花...

影／可怕！孩童坐3樓圍牆踢腳嗨吃便當 嚇壞路人

南投街頭出現驚險畫面，一名孩童坐在3樓高的女兒牆上邊踢腳邊吃便當，看起來相當開心，卻嚇壞目擊民眾。對此，警方今表示，事發...

前後車跟緊緊…撞上1輛賠4輛 查出肇事車駕駛酒測值嚴重超標

宜蘭縣五結鄉中正路省道發生「1撞4」前後車輛連環撞事故，66歲黃姓駕駛行進間追撞前車，前車往前再推進撞了3輛車，釀成5車...

桃園永安漁港傳溺水 越籍移工中秋連假踏浪…下海戲水溺斃

桃園市新屋區永安漁港昨下午發生一名越南籍阮姓男子溺水失蹤，消防人員獲報後通知海巡一同前往現場救援，但搜尋2小時未果，且因...

佳德鳳梨酥1箱8盒餅遭竊損失4千元 北市警獲報追查

台北「佳德鳳梨酥」臉書專頁昨發文，稱一名阿伯10月2日一連串「不小心」動作偷走店內整箱鳳梨酥，高EQ貼文引起關注，也提及...

LINE群號召改裝機車飆車競速 警逮10飆仔扣10機車開出41萬罰單

鄭姓男子今年8月底在LINE群組號召數十名改裝機車騎士，在新北市鶯歌區、土城區筆直路段競速飆車，新北市交大獲報過濾上千支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。