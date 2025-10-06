前立委趙正宇被爆出去年立委選舉期間，曾委託皇御科技抹黑國民黨籍對手邱若華。合成圖：翻攝自臉書

資深製作人李能謙日前捲入投資詐騙案，其與皇御科技公司長期經營政治網軍的事情也因此浮上檯面。據悉，皇御科技的負責人是歐秉漢，背後金主陳昱國是桃勤公司董事長、前立委趙正宇的友人。趙正宇更被爆出去(2024)年立委選舉期間，曾委託皇御科技抹黑國民黨籍對手邱若華。

電視台前製作人李能謙涉嫌假冒AI教父黃仁勳，進行假投資詐騙，造成至少百名受害者合計被騙超過1300萬。檢警調查時，發現李能謙的筆電內有惡搞民進黨籍立委林俊憲的梗圖，進一步查出李能謙在皇御科技擔任行政總監，該公司長期經營網軍，常以惡搞梗圖的方式抹黑特定政治人物。

皇御科技負責人歐秉漢在幾年前就曾因為養網軍介入桃園立委選舉，被依選罷法起訴，於2年前棄保逃亡至柬埔寨。李能謙與歐秉漢結識後，由李在台灣負責經營皇御科技機房，該公司不只收錢抹黑特定政治人物，也曾在2022年九合一選舉期間，幫前立委、無黨籍桃園市長候選人鄭寶清灌水臉書粉絲團按讚數。

檢警更發現，皇御科技背後金主陳昱國是趙正宇友人。去年立委選舉期間，尋求連任的趙正宇與桃園市議長姪女邱若華競爭，也曾委託皇御科技抹黑邱若華，誣指邱與黑道勢力關係密切。

究竟皇御科技還幫多少政治人物及陣營操盤過網軍，實際有多少政治人物受害，檢警仍在持續調查中。

本文章來自《桃園電子報》。原文：資深製作人操盤網軍帝國 前立委趙正宇被爆曾委託抹黑邱若華