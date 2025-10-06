佳德鳳梨酥1箱8盒餅遭竊損失4千元 北市警獲報追查

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北「佳德鳳梨酥」臉書專頁昨發文，稱一名阿伯10月2日一連串「不小心」動作偷走店內整箱鳳梨酥，高EQ貼文引起關注，也提及已通報警方泡茶等阿伯到案，對此台北市警局表示，松山分局松山派出所正積極追查中。

警方調查，涉案男子10月2日上午在店內抱走一箱8盒鳳梨酥後，搭公車逃離，獲報後已展開追查，初估店家財產損失約4000元，目前正積極偵辦中。

佳德貼文指出，「本店於10月2日上午，驚傳一起充滿戲劇性與酥香的案件。當日，一名身穿白帽、配戴口罩的神秘阿北，於門口哨崗管制人員短暫補水之際，以極高的特務潛行技巧，完成了一系列『不小心』操作：『不小心插隊入店』。『不小心融入取貨區群眾』。『不小心對他人預訂的鳳梨酥一見鍾情』。『不小心抱著整箱鳳梨酥，神速登上公車、華麗退場。』」

除描繪阿北的「不小心」，文中還表示「我們完全理解阿北的衝動，畢竟那鳳梨酥的外表金黃誘人，連店員都差點下手」、「本店已特別拜託波麗士朋友備妥上等茶湯一壺，其香氣撲鼻、入口回甘，誠邀阿北中秋前夕回所同享」。最後並附註「波麗士好朋友茶已泡好，還在等阿北您」，貼文立刻引發關注。

佳德鳳梨酥發布「尋人啟事」，幽默又高EQ的內容，吸引超過5萬名網友點讚。圖／擷取自佳德鳳梨酥粉絲頁
佳德鳳梨酥發布「尋人啟事」，幽默又高EQ的內容，吸引超過5萬名網友點讚。圖／擷取自佳德鳳梨酥粉絲頁

