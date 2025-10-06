越南移工5日桃園戲水失蹤 隔日上午尋獲遺體
桃園市消防局表示，一對越南籍阮姓移工兄弟5日傍晚至桃園市永安漁港戲水，弟弟不慎被海浪捲走，警消及海巡搜尋無果，今天清晨再度搜索，上午11時34分打撈到遺體並確認身分。
桃園市政府消防局表示，昨天傍晚5時13分接獲報案，一名越南籍移工在新屋區永安漁港戲水時遭海浪捲走失蹤，警消初步調查，阮姓男子（32歲）與哥哥偕同友人一同戲水，哥哥在聽見求救聲後就沒有再看到弟弟，立刻打電話向警消求助，消防局第二大隊永安分隊隨後到場展開搜尋。
消防局派出消防人員21名、消防車8輛、救護車2輛前往搜救，並同步通知海巡至外海搜尋，搜救人員在阮男下水點岸邊附近來回巡視未發現蹤跡，海巡更申請直升機至報案地點協巡，但直到晚間8時33分都未發現阮男蹤跡，考量天色已晚只能先行返隊。
消防局在今天早上5時45分，再次偕同警方及海巡人員出動搜救，後續海巡人員在上午11時3分發現浮屍，並於11時34分打撈上岸，經過在岸邊等候消息的阮男確認，遺體的確是他的弟弟。
