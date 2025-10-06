聽新聞
LINE群號召改裝機車飆車競速 警逮10飆仔扣10機車開出41萬罰單
鄭姓男子今年8月底在LINE群組號召數十名改裝機車騎士，在新北市鶯歌區、土城區筆直路段競速飆車，新北市交大獲報過濾上千支監視器比對，上月30日逮捕鄭男等10人，查扣10輛改裝機車，詢後公共危險等罪移送，10人均以10萬至5萬元不等交保。
新北市警局交通大隊日前接獲報案，鄭男於8月22日晚間以LINE群組號召改裝機車騎士及大量圍觀群眾，在新北市鶯歌區、土城區一帶筆直路段競速飆車，經查當日有多次競速活動，每次均3至4輛車共同競速、蛇行、併行競駛等違規行為，嚴重危害用路人安全。
交大立即與土城、三峽分局合組專案小組深入追查，並報請檢察官指揮，經調閱過濾上千支監視器、比對參與危險駕車嫌犯行蹤軌跡後鎖定鄭男等人涉案，上月（9月）30日兵分多路逮捕鄭男等10人競速飆車嫌犯，並搜索涉案的改裝車行，查扣10輛專供直線加速競速之改裝機車、手機12支、K他命毒品等證物。詢後依公共危險罪等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官複訊後諭令鄭男等10人以10萬至5萬元不等交保，並針對交通違規部分開出46張罰單，總開罰金額最少41萬元。
