高雄漢堡店「霹靂啪啦炸開」！婦點炮衝進店內射傷女客人 埋單致歉

高市八德路某漢堡店前晚6時營業，闆娘忙煎漢堡肉排時，店內突傳出「霹靂啪啦炸開」聲響，白煙竄起，接著鞭炮射進店內，射傷情侶中女客人的腳，座位區也燒黑，原來是62歲婦人在對街放炮肇禍，後到店內陪不是，幫忙清理地板，還替情侶買單致歉。

在鳳山區八德路開業的某漢堡店闆娘昨在網路社群Threads貼文指，我的店忽然「霹靂啪啦」的炸開，就在客人座位區，瞬間白煙竄起，爆炸聲連響，當下像電影裡被丟煙霧彈的畫面，加上炸裂的聲音，讓她瞬間以為店裡要燒起來了。

闆娘指出，因整件事發生得太快，還以為是電線走火，當時只見在場3位客人被煙霧包圍，真的很驚悚，那對情侶立刻從座位跳起來跑到她身邊，她急忙確認2人是否受傷，正當她要檢查爆炸原因時，客人和我說：「是外面的鞭炮射進來」。

闆娘表示，幸好爆炸聲沒持續太久就停下來，情侶座位的地板被炸得一塊塊黑黑的，情侶中的女生腳有一小處泛紅，先替女客冰敷，後衝出店外問是誰放鞭炮，隔壁店家指巷子裡一戶人家正在烤肉，有人放鞭炮所致。

放炮的婦人一家人得知鞭炮竄進漢堡店還炸傷客人，連忙到店裡致歉，並幫忙清理地板，還替情侶買了單。

鳳山警分局指出，當晚鍾姓婦人（62歲）在家門口放鞭炮，鞭炮盒不慎傾倒，致鞭炮誤射進店家，造成吳姓女顧客（19歲）右腳泛紅受傷，幸無大礙，鍾女及吳女暫不提告訴。

警方表示，發射有殺傷力物品而有危害他人身體或財物，可能涉及社會秩序維護法第63條第1項第4款外，若因放鞭炮引發火災，將依公共危險罪送辦；呼籲民眾放鞭炮時應尋找空曠之安全地點。

無獨有偶，新竹某間宮廟昨天上午到旗山區某宮廟進香時，疑放鞭炮射進一旁民宅致起火燒毀頂樓；另有一群年輕人今天凌晨在三民區克強路加油站旁放沖天炮，險象環生，半夜在馬路旁嘻笑擾鄰，被民眾拍下PO網。