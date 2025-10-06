疑無照被舉發仍上路釀1死 台南警：查有無行政疏失
台南左鎮區4日上午發生無照駕駛自小客車與機車事故，造成1死2傷；事後有民眾指稱涉案車輛事發前不久，因擦撞自行車遭警方舉發，卻仍違規上路。警方強調，有無行政疏失，深入調查中。
近日網路流傳一段疑似肇事車輛乘客在車內拍攝畫面，車輛在左鎮區二寮路段高速行駛、過彎炫技，車內人員不時發出驚呼與嬉鬧聲，引起網友議論，還有其他民眾指稱，涉案車輛在事故前不久曾擦撞自行車，警方到場處理後舉發無照駕駛，車輛卻仍上路行駛。
台南市警察局新化分局今天發布聲明表示，經調閱監視器畫面及通知涉嫌人到場，共1輛自小客車及6輛機車涉及，其中自小客車疑似有危險駕駛情形，追撞同行1輛機車後跌落邊坡，機車駕駛17歲楊姓少年傷重不治，自小客駕駛蘇姓男子涉嫌過失致死等罪嫌，移送檢方偵辦。
警方指出，涉及此案車輛當日稍早曾發生交通事故，員警獲報後到場處理，依規定製單舉發無照駕駛及禁止行駛；員警處理過程有無涉及行政疏失，正進一步調查中，如有違反規定將從嚴懲處。
這起事故發生於4日上午，未持有駕照的18歲蘇男駕駛自小客車，疑似行駛下坡彎道未減速，失控追撞17歲楊姓少年騎乘機車，再撞擊路邊電桿後滑落邊坡，楊姓少年摔落路旁，送醫仍傷重不治；自小客車內2人一度受困，由消防人員協助脫困，送醫時皆意識清醒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言