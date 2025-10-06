疑無照被舉發仍上路釀1死 台南警：查有無行政疏失

快訊

中央社／ 台南6日電

台南左鎮區4日上午發生無照駕駛自小客車與機車事故，造成1死2傷；事後有民眾指稱涉案車輛事發前不久，因擦撞自行車遭警方舉發，卻仍違規上路。警方強調，有無行政疏失，深入調查中。

近日網路流傳一段疑似肇事車輛乘客在車內拍攝畫面，車輛在左鎮區二寮路段高速行駛、過彎炫技，車內人員不時發出驚呼與嬉鬧聲，引起網友議論，還有其他民眾指稱，涉案車輛在事故前不久曾擦撞自行車，警方到場處理後舉發無照駕駛，車輛卻仍上路行駛。

台南市警察局新化分局今天發布聲明表示，經調閱監視器畫面及通知涉嫌人到場，共1輛自小客車及6輛機車涉及，其中自小客車疑似有危險駕駛情形，追撞同行1輛機車後跌落邊坡，機車駕駛17歲楊姓少年傷重不治，自小客駕駛蘇姓男子涉嫌過失致死等罪嫌，移送檢方偵辦。

警方指出，涉及此案車輛當日稍早曾發生交通事故，員警獲報後到場處理，依規定製單舉發無照駕駛及禁止行駛；員警處理過程有無涉及行政疏失，正進一步調查中，如有違反規定將從嚴懲處。

這起事故發生於4日上午，未持有駕照的18歲蘇男駕駛自小客車，疑似行駛下坡彎道未減速，失控追撞17歲楊姓少年騎乘機車，再撞擊路邊電桿後滑落邊坡，楊姓少年摔落路旁，送醫仍傷重不治；自小客車內2人一度受困，由消防人員協助脫困，送醫時皆意識清醒。

交通事故 無照駕駛 自行車

