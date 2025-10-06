快訊

花蓮災情嚴峻還要辦國慶活動？ 101董座賈永婕：堅定不移

羽球／「十元」陳詩媛秀超音波照 奧運金牌王齊麟要升格當爸了！

食用堅果不會發胖還能減肥 研究曝每天吃到這個量助思路清晰

中秋連假揪團騎越野機車闖入馬武霸山區 3男當場遭逮開罰

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

雪霸國家公園管理處（下稱雪管處）昨（5日）接獲環山地區居民通報，發現有民眾違法騎乘越野機車進入馬武霸山區，隨即調派保育巡查員會同保七總隊第五大隊武陵小隊人員前往現場查處，當場查獲3名男子騎乘越野機車闖入馬武霸山區，確認違反「國家公園法」規定並開立3張違規罰單，依法移送後續處分。

雪管處表示，馬武霸山區屬國家公園管制區域，非經許可不得擅自駕車進入，違者可依「國家公園法」第13條第7款裁處1500元至3000元罰鍰；若破壞公務設施或干擾生態環境，也將依法從重處分並追究損害賠償責任。

近年馬武霸登山口柵欄多次遭破壞，有民眾騎乘機車闖入，顯示部分人士仍無視法令與生態保育，雪管處已著手研擬採用更堅固的阻絕設計外，並將於假期及登山旺季強化巡查勤務，防堵違法行為再度發生。

有山友指出，不只馬武霸，巴蜈縱走的那條路徑被越野車破壞更嚴重；之前橫嶺山步道也是有車隊闖入。許多網友紛紛在雪管處官網留言「要修改規定，嚴懲重罰」；還有人建議，罰責太低、應修法為30萬起跳、交通工具沒入，「難道國人不知道國家公園是不能隨意進入？」這種意圖不難讓人覺得這是山老鼠，如果是真的想進入、應循正規途徑進入、而不是用這種方式。

雪管處也嚴正呼籲越野機車騎士切勿以身試法，一經查獲將依法嚴處，請相關愛好者與遊客共同遵守法令、維護山林。

雪管處昨獲報後，調派保育巡查員會同保七總隊武陵小隊人員前往現場查處，當場查獲3名男子騎乘越野機車闖入馬武霸山區，依法開單告發。圖／雪管處提供
雪管處昨獲報後，調派保育巡查員會同保七總隊武陵小隊人員前往現場查處，當場查獲3名男子騎乘越野機車闖入馬武霸山區，依法開單告發。圖／雪管處提供
近年馬武霸登山口柵欄多次遭破壞，有民眾騎乘機車闖入，將研擬採用更堅固的阻絕設計並加強巡查。圖／雪管處提供
近年馬武霸登山口柵欄多次遭破壞，有民眾騎乘機車闖入，將研擬採用更堅固的阻絕設計並加強巡查。圖／雪管處提供

國家公園 越野 雪霸 罰單

延伸閱讀

中秋連假心繫花蓮 賴總統感謝10萬志工協助救災

中秋連假最後一天 國道一號台中到豐原北上將塞到下午

汐止遠雄廣場小米進駐 泰國物產展中秋連假同步登場

中秋連假收假日交通量攀高 高公局估今交通量達113百萬車流

相關新聞

苗栗殺人案「救人超人」傷情轉趨穩定 今天午後轉出加護病房

苗栗市區2日發生驚悚的隨機殺人案，造成2國小女童、見義勇為的林姓男子3人輕重傷，分被送醫急救。其中「救人超人」林男因幫助...

中秋烤肉喝多了還想趕攤 新北離婚夫妻酒駕拒測還推警下場慘了

新北市一對前夫妻昨晚參加友人的中秋烤肉聚會酒後騎車離開，2人行經新莊區福營路時因行駛不穩被警方攔查，騎車的陳男堅拒酒測被...

樓下鄰居長期對她比中指小指暗示腦子有問題 蒐證提告獲賠6萬

黃姓女子與樓下鄭姓男鄰居有官司糾紛，鄭之後竟長達1年8個月在自家露台，對著樓上黃女房屋比中指、比小指，以及食指、中指合併...

守亡父一夜10歲兄弟坎坷身世曝 校方不捨：孩子乖巧懂事

新竹一對年僅10歲的雙胞胎兄弟母親早逝，2日在家中陪著倒臥的父親一夜，原以為父親只是睡著，直到隔天仍叫不醒，向老師求助，...

中秋連假揪團騎越野機車闖入馬武霸山區 3男當場遭逮開罰

雪霸國家公園管理處（下稱雪管處）昨（5日）接獲環山地區居民通報，發現有民眾違法騎乘越野機車進入馬武霸山區，隨即調派保育巡...

影／合歡山「武嶺早市」再現 傳失控翻車事故 保桿噴飛樹上

今是中秋連假第3天，合歡山又見「武嶺早市」，今清晨更傳出有車輛下山失控自撞護欄後翻車，保桿碎裂噴飛掛在樹上，畫面驚險，車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。