中秋連假揪團騎越野機車闖入馬武霸山區 3男當場遭逮開罰

雪霸國家公園管理處（下稱雪管處）昨（5日）接獲環山地區居民通報，發現有民眾違法騎乘越野機車進入馬武霸山區，隨即調派保育巡查員會同保七總隊第五大隊武陵小隊人員前往現場查處，當場查獲3名男子騎乘越野機車闖入馬武霸山區，確認違反「國家公園法」規定並開立3張違規罰單，依法移送後續處分。

雪管處表示，馬武霸山區屬國家公園管制區域，非經許可不得擅自駕車進入，違者可依「國家公園法」第13條第7款裁處1500元至3000元罰鍰；若破壞公務設施或干擾生態環境，也將依法從重處分並追究損害賠償責任。

近年馬武霸登山口柵欄多次遭破壞，有民眾騎乘機車闖入，顯示部分人士仍無視法令與生態保育，雪管處已著手研擬採用更堅固的阻絕設計外，並將於假期及登山旺季強化巡查勤務，防堵違法行為再度發生。

有山友指出，不只馬武霸，巴蜈縱走的那條路徑被越野車破壞更嚴重；之前橫嶺山步道也是有車隊闖入。許多網友紛紛在雪管處官網留言「要修改規定，嚴懲重罰」；還有人建議，罰責太低、應修法為30萬起跳、交通工具沒入，「難道國人不知道國家公園是不能隨意進入？」這種意圖不難讓人覺得這是山老鼠，如果是真的想進入、應循正規途徑進入、而不是用這種方式。