苗栗殺人案「救人超人」傷情轉趨穩定 今天午後轉出加護病房

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗市區2日發生驚悚的隨機殺人案，造成2國小女童、見義勇為的林姓男子3人輕重傷，分被送醫急救。其中「救人超人」林男因幫助徐姓女童而遭砍重傷，持續在苗栗市大千醫院加護病房觀察，直到今天下午傷情轉趨穩定，在妻女陪護下轉出加護病房，持續接受治療。

大千醫院主治醫師、外科部主任馮啟彥稍早在臉書上分享這項好消息，「花蓮有鏟子超人，苗栗有救人超人！英勇救人被刺好幾刀的林先生，手術後今天要轉出加護病房了，謝謝大家的關心，也祝大家中秋節快樂！」

他說，林男傷情穩定，已無生命危險，恰逢今天是中秋節，院方下午將他轉出加護病房至普通持續接受治療，過程中林男臉上也展露出喜悅笑容，林妻及2女兒陪伴在側也苦中作樂說「人生第一次，全家都在醫院度過中秋節」。

「當時就沒多想，單純是要上前幫助受傷女童而已，也沒想到自己竟也會被兇嫌狠刺多刀，差點就沒命了。」馮啟彥也轉述林男心情並感慨說，社會上類似有精神異常且有殺人暴力傾向的人，入監服刑關也關不久，出獄後有再度犯案，惡意傷害他人，可說是不定時炸彈，政府的確是需要深刻檢討並修法，研議終身監禁的可行性，以杜絕憾事再度重演。

大千醫院主治醫師、外科部主任馮啟彥，稍早在臉書上分享好消息，指林男傷情轉趨穩定，中午過後已轉出加護病房，持續接受治療。圖／翻攝馮啟彥臉書
大千醫院主治醫師、外科部主任馮啟彥，稍早在臉書上分享好消息，指林男傷情轉趨穩定，中午過後已轉出加護病房，持續接受治療。圖／翻攝馮啟彥臉書

