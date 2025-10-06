快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

山峰分隊在平鎮歷史建築「千頃第」進行搶救演練。圖：山峰分隊提供

國慶連假將近，為兼顧文化資產保護與人潮聚集安全，桃園市消防局第四大隊山峰分隊於今 (6) 日分別在平鎮歷史建築「千頃第」以及平鎮家樂福舉辦搶救演練，透過不同場所的實兵模擬，全面檢視消防救災應變作為，並強化古蹟維護及公共安全防護層級。

山峰分隊在平鎮家樂福舉辦搶救演練。圖：山峰分隊提供

山峰分隊表示，「千頃第」古蹟搶救演練中，消防局結合古蹟管理單位與工作人員，模擬火災發生，讓消防人員熟悉建築格局與周邊環境。演練過程也同步宣導日常防火巡檢、電氣設備檢查及避難動線維護，讓管理單位與消防人員形成默契，落實「自助、共助、公助」防救災體系。

另一方面，山峰分隊提到，因應國慶期間購物人潮湧入，分隊也於平鎮家樂福進行兵演練演練。演練中，賣場內自衛消防編組迅速啟動通報、滅火與疏散引導，並在消防人員抵達後交接現場資訊與圖資，展現公私協力的應變流程。

山峰分隊長蘇伯錡表示，「古蹟建築與大型商場皆具特殊風險，前者需兼顧文資保護，後者則必須妥善應對大量人潮的突發狀況。透過一系列實兵演練，不僅提升消防人員的指揮調度與救災能力，也加強業者及管理單位的防火意識與自主防災能力，齊心守護市民生命財產安全與在地文化資產的永續傳承。」

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消山峰分隊連假搶救演練不停歇 守護公共安全

歷史建築 消防人員 古蹟

