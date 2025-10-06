快訊

住鄉下但沒車、幾乎不外食 40歲夫妻搬到郊區「低收入卻更富足」

整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

中秋烤肉喝多了還想趕攤 新北離婚夫妻酒駕拒測還推警下場慘了

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市一對前夫妻昨晚參加友人的中秋烤肉聚會酒後騎車離開，2人行經新莊區福營路時因行駛不穩被警方攔查，騎車的陳男堅拒酒測被開單舉發，後座黃女竟言語挑釁並以肢體碰觸警員，當場被壓制管束，待2人酒醒並恢復情緒後才放行離去。

據了解，31歲陳男與42歲黃女2人曾為夫妻，後來因故離異，但仍保持著朋友關係。昨晚2人一同參加友人的中秋烤肉聚餐，席中喝了不少酒，直至晚間10時許陳男醉醺醺的在著同樣喝醉的黃女騎車欲趕攤。

陳男騎經新莊區福營路輔大捷運站2號出口前時，疑似因酒後精神恍惚行車不穩，警方巡邏行經發現將2人攔下盤查。但陳男卻堅拒酒測，被警方依道路交通管理處罰條例第35條第4項第2款舉發，並當場拆卸車牌準備將該輛機車移置保管。

陳男及黃女因明顯酒醉情緒不穩，黃女此時竟出言挑釁及推擠警方，警員為確保安全，依法告知權益後將2人壓制實施管束，待2人酒醒情緒平復後才放行離去。

新莊分局呼籲，酒後駕車不僅危及自身安全，更可能波及無辜用路人，造成嚴重公共危害。警方將持續強化取締與防制作為，提醒民眾切勿以身試法，共同維護交通與市民安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃女推擠警員當場被警方壓制管束。記者黃子騰／翻攝
黃女推擠警員當場被警方壓制管束。記者黃子騰／翻攝

情緒 中秋 烤肉 酒測 酒駕

相關新聞

守亡父一夜10歲兄弟坎坷身世曝 校方不捨：孩子乖巧懂事

新竹一對年僅10歲的雙胞胎兄弟母親早逝，2日在家中陪著倒臥的父親一夜，原以為父親只是睡著，直到隔天仍叫不醒，向老師求助，...

中秋烤肉喝多了還想趕攤 新北離婚夫妻酒駕拒測還推警下場慘了

新北市一對前夫妻昨晚參加友人的中秋烤肉聚會酒後騎車離開，2人行經新莊區福營路時因行駛不穩被警方攔查，騎車的陳男堅拒酒測被...

樓下鄰居長期對她比中指小指暗示腦子有問題 蒐證提告獲賠6萬

黃姓女子與樓下鄭姓男鄰居有官司糾紛，鄭之後竟長達1年8個月在自家露台，對著樓上黃女房屋比中指、比小指，以及食指、中指合併...

影／合歡山「武嶺早市」再現 傳失控翻車事故 保桿噴飛樹上

今是中秋連假第3天，合歡山又見「武嶺早市」，今清晨更傳出有車輛下山失控自撞護欄後翻車，保桿碎裂噴飛掛在樹上，畫面驚險，車...

獨／以為爸爸睡著…10歲兄弟守亡父一夜 求助才知噩耗

中秋節前夕新竹市傳出憾事，一對年僅10歲的雙胞胎兄弟，在家中陪著倒臥的父親一夜，原以為父親只是睡著，直到隔天仍叫不醒，向...

高雄男控特斯拉搶位不成抹辣椒水 網打腫臉：沒看到人家要倒車入庫？

高雄一名男子昨晚PO網指控昨晚駕車在夢時代購物中心地下室停車遇到狂人，指特斯拉車主硬搶車位不成，在車門手把抹辣椒水，事後...

