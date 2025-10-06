中秋烤肉喝多了還想趕攤 新北離婚夫妻酒駕拒測還推警下場慘了

新北市一對前夫妻昨晚參加友人的中秋烤肉聚會酒後騎車離開，2人行經新莊區福營路時因行駛不穩被警方攔查，騎車的陳男堅拒酒測被開單舉發，後座黃女竟言語挑釁並以肢體碰觸警員，當場被壓制管束，待2人酒醒並恢復情緒後才放行離去。

據了解，31歲陳男與42歲黃女2人曾為夫妻，後來因故離異，但仍保持著朋友關係。昨晚2人一同參加友人的中秋烤肉聚餐，席中喝了不少酒，直至晚間10時許陳男醉醺醺的在著同樣喝醉的黃女騎車欲趕攤。

陳男騎經新莊區福營路輔大捷運站2號出口前時，疑似因酒後精神恍惚行車不穩，警方巡邏行經發現將2人攔下盤查。但陳男卻堅拒酒測，被警方依道路交通管理處罰條例第35條第4項第2款舉發，並當場拆卸車牌準備將該輛機車移置保管。

陳男及黃女因明顯酒醉情緒不穩，黃女此時竟出言挑釁及推擠警方，警員為確保安全，依法告知權益後將2人壓制實施管束，待2人酒醒情緒平復後才放行離去。

新莊分局呼籲，酒後駕車不僅危及自身安全，更可能波及無辜用路人，造成嚴重公共危害。警方將持續強化取締與防制作為，提醒民眾切勿以身試法，共同維護交通與市民安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康