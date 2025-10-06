樓下鄰居長期對她比中指小指暗示腦子有問題 蒐證提告獲賠6萬

黃姓女子與樓下鄭姓男鄰居有官司糾紛，鄭之後竟長達1年8個月在自家露台，對著樓上黃女房屋比中指、比小指，以及食指、中指合併敲頭，意思分別為「髒話、沒用以及頭腦有問題」；黃女裝設監視器蒐證提告，台南地院台南簡易庭判決鄭要賠償精神慰撫金6萬元。

黃姓女子提起請求損害賠償訴訟指出，她住在台南市安平區一間大樓3樓，鄭姓男子住在樓下，雙方為鄰居；她2022年曾因鄭偷拍她裙底報警，但當時未提出告訴，後來她懷疑鄭用螺絲釘扎破轎車，提出刑事告訴，但檢察官不起訴處分。

黃女表示，之後鄭變本加厲，自2023年2月起至2024年10月止，在房屋露台對著在房屋內的她及未成年女兒咒罵三字經、比中指、食指中指合併敲頭、夜間使用手電筒或照明設備向她房屋閃燈、持掃帚抹布等清潔用品作勢攻擊、向她房屋陽台潑灑大量不明液體等。

黃女認為，鄭相關惡意辱罵言詞及肢體動作，足以貶損人格及社會評價，侵害她名譽人格權；由於她不確定都是鄭還是鄭的家人也有參與，對鄭及其妻子、孩子等4人一併提告，應連帶賠償精神慰撫金9萬元

鄭姓男子辯稱，他在自家二樓露台運動、朝著天空亂比，同棟很多住戶都有裝設監視器，黃女不能證明他是朝其住家比中指及不雅手勢；他曾在晚上在露台澆水時，聽到黃女房屋警報器鳴叫，才會用手電筒探照看發生何事。

鄭否認對黃女房屋潑灑液體，只是在沖洗陽台遮陽傘帆布時，潑到黃女房屋陽台牆壁；另外，他的妻子跟小孩都不會到二樓露台，這些事與她們等無關。

法院指出，鄭住在二樓，房屋廚房外推為露天露台，且無屋頂遮蔽，鄭在露台種植花草，黃女房屋則無露台；鄭多次對黃女房屋比中指、比小指、以食指中指放在頭部位置晃動數次、拿照明設備照射監視器鏡頭、用水潑灑鏡頭等動作，黃女提出監視器畫面為證。

法院認為，依一般社會生活經驗合理認知，對他人「比中指」、「比小指」、「以食指中指放在頭部位置晃動數次」等手勢，是對人不滿或惡意侮辱肢體動作；其中「比中指」通常表示以髒話侮辱他人，「比小指」通常表示「沒用、膽小」。

「以食指中指放在頭部位置晃動數次」，通常意指對方頭腦有問題，相關肢體動作，客觀上足以貶損他人名譽、尊嚴及社會評價等輕蔑他人、使人難堪動作；如於不特定人或多數人得以共見共聞場所為之，即有減損他人於社會上價值或地位。

法院表示，鄭在二樓露天無屋頂遮蔽露台，朝向三樓房屋為相關動作，三樓以上住戶可得自上往下目視而共見共聞；鄭的行為足讓一般人認知用以侮辱設置監視器住家意思，顯示故意貶損黃女社會評價及人格尊嚴，且逾越一般人可合理忍受範圍，使黃女在精神上、心理上感受到難堪。