快訊

台積電（2330）不拆股原因曝光？網一針見血：拆了就髒、散戶太多

住鄉下但沒車、幾乎不外食 40歲夫妻搬到郊區「低收入卻更富足」

整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

聽新聞
0:00 / 0:00

守亡父一夜10歲兄弟坎坷身世曝 校方不捨：孩子乖巧懂事

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

新竹一對年僅10歲的雙胞胎兄弟母親早逝，2日在家中陪著倒臥的父親一夜，原以為父親只是睡著，直到隔天仍叫不醒，向老師求助，才發現父親早已身亡。校方表示，兄弟倆十分乖巧懂事、感情深厚，學習表現中上，目前已啟動相關機制，協助後續的生活、學習安排。

校方表示，上周接獲消息後，第一時間已由主任與組長家訪了解狀況，同步通知社會處介入安置，並協助申請教育部學產基金及校內急難救助基金，減輕其經濟壓力。學校專輔老師也已展開心理輔導，陪伴兩兄弟度過失親創傷

校方指出，兄弟倆乖巧懂事、感情深厚，平日學業表現中上，與其他孩子無異。若家庭照料有限，學校也會提供相關課後照顧班與學習輔助計畫，確保孩子生活與學習不受影響，同時也會和社會處緊密聯繫，持續關懷日後2兄弟的生活狀況。

據了解，江男長期獨力撫養一對雙胞胎兒子，江男十年前妻子過世後，生活陷入低潮，健康每況愈下。江男家屬透露，江男因喪妻受創重度憂鬱，自此「像變了一個人」，體態日益消瘦，走路常顯得不穩。

檢警初步勘驗，江男骨瘦如柴，身高約160公分，只剩50多公斤，且頭部有撕裂傷，地面可見血跡，需進一步解剖確認是否顱內出血致命。據小兄弟陳述，爸爸2日曾在家中跌倒，隔天發現爸爸躺在地上不說話，這才趕快找老師幫忙，由於江男生前身體虛弱曾住院治療，免疫下降，恐因此加上外傷而不治。

校方表示，兄弟倆十分乖巧懂事、感情深厚，學習表現中上，目前已啟動相關機制，協助後續的生活、學習安排。（圖非當事人）。圖／報系資料照
校方表示，兄弟倆十分乖巧懂事、感情深厚，學習表現中上，目前已啟動相關機制，協助後續的生活、學習安排。（圖非當事人）。圖／報系資料照

兄弟 爸爸 雙胞胎 創傷 憂鬱 過世

延伸閱讀

10歲雙胞胎以為爸睡覺不知父死亡 新竹市社會處回應了

獨／以為爸爸睡著…10歲兄弟守亡父一夜 求助才知噩耗

苗栗隨機殺人案釀3傷 縣府承諾：全額負擔醫療費用

基隆市府推助聽器補助 低收入長者最高1.1萬元

相關新聞

守亡父一夜10歲兄弟坎坷身世曝 校方不捨：孩子乖巧懂事

新竹一對年僅10歲的雙胞胎兄弟母親早逝，2日在家中陪著倒臥的父親一夜，原以為父親只是睡著，直到隔天仍叫不醒，向老師求助，...

中秋烤肉喝多了還想趕攤 新北離婚夫妻酒駕拒測還推警下場慘了

新北市一對前夫妻昨晚參加友人的中秋烤肉聚會酒後騎車離開，2人行經新莊區福營路時因行駛不穩被警方攔查，騎車的陳男堅拒酒測被...

樓下鄰居長期對她比中指小指暗示腦子有問題 蒐證提告獲賠6萬

黃姓女子與樓下鄭姓男鄰居有官司糾紛，鄭之後竟長達1年8個月在自家露台，對著樓上黃女房屋比中指、比小指，以及食指、中指合併...

影／合歡山「武嶺早市」再現 傳失控翻車事故 保桿噴飛樹上

今是中秋連假第3天，合歡山又見「武嶺早市」，今清晨更傳出有車輛下山失控自撞護欄後翻車，保桿碎裂噴飛掛在樹上，畫面驚險，車...

獨／以為爸爸睡著…10歲兄弟守亡父一夜 求助才知噩耗

中秋節前夕新竹市傳出憾事，一對年僅10歲的雙胞胎兄弟，在家中陪著倒臥的父親一夜，原以為父親只是睡著，直到隔天仍叫不醒，向...

10歲雙胞胎以為爸睡覺不知父死亡 新竹市社會處回應了

中秋節前夕新竹市傳出憾事，一對年僅10歲的雙胞胎兄弟，在家中陪著倒臥的父親江男一夜，原以為江男只是睡著，直到隔天仍叫不醒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。