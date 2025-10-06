聽新聞
0:00 / 0:00
守亡父一夜10歲兄弟坎坷身世曝 校方不捨：孩子乖巧懂事
新竹一對年僅10歲的雙胞胎兄弟母親早逝，2日在家中陪著倒臥的父親一夜，原以為父親只是睡著，直到隔天仍叫不醒，向老師求助，才發現父親早已身亡。校方表示，兄弟倆十分乖巧懂事、感情深厚，學習表現中上，目前已啟動相關機制，協助後續的生活、學習安排。
校方表示，上周接獲消息後，第一時間已由主任與組長家訪了解狀況，同步通知社會處介入安置，並協助申請教育部學產基金及校內急難救助基金，減輕其經濟壓力。學校專輔老師也已展開心理輔導，陪伴兩兄弟度過失親創傷。
校方指出，兄弟倆乖巧懂事、感情深厚，平日學業表現中上，與其他孩子無異。若家庭照料有限，學校也會提供相關課後照顧班與學習輔助計畫，確保孩子生活與學習不受影響，同時也會和社會處緊密聯繫，持續關懷日後2兄弟的生活狀況。
據了解，江男長期獨力撫養一對雙胞胎兒子，江男十年前妻子過世後，生活陷入低潮，健康每況愈下。江男家屬透露，江男因喪妻受創重度憂鬱，自此「像變了一個人」，體態日益消瘦，走路常顯得不穩。
檢警初步勘驗，江男骨瘦如柴，身高約160公分，只剩50多公斤，且頭部有撕裂傷，地面可見血跡，需進一步解剖確認是否顱內出血致命。據小兄弟陳述，爸爸2日曾在家中跌倒，隔天發現爸爸躺在地上不說話，這才趕快找老師幫忙，由於江男生前身體虛弱曾住院治療，免疫下降，恐因此加上外傷而不治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言