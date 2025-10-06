守亡父一夜10歲兄弟坎坷身世曝 校方不捨：孩子乖巧懂事

新竹一對年僅10歲的雙胞胎兄弟母親早逝，2日在家中陪著倒臥的父親一夜，原以為父親只是睡著，直到隔天仍叫不醒，向老師求助，才發現父親早已身亡。校方表示，兄弟倆十分乖巧懂事、感情深厚，學習表現中上，目前已啟動相關機制，協助後續的生活、學習安排。

校方表示，上周接獲消息後，第一時間已由主任與組長家訪了解狀況，同步通知社會處介入安置，並協助申請教育部學產基金及校內急難救助基金，減輕其經濟壓力。學校專輔老師也已展開心理輔導，陪伴兩兄弟度過失親創傷。

校方指出，兄弟倆乖巧懂事、感情深厚，平日學業表現中上，與其他孩子無異。若家庭照料有限，學校也會提供相關課後照顧班與學習輔助計畫，確保孩子生活與學習不受影響，同時也會和社會處緊密聯繫，持續關懷日後2兄弟的生活狀況。

據了解，江男長期獨力撫養一對雙胞胎兒子，江男十年前妻子過世後，生活陷入低潮，健康每況愈下。江男家屬透露，江男因喪妻受創重度憂鬱，自此「像變了一個人」，體態日益消瘦，走路常顯得不穩。