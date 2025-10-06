影／合歡山「武嶺早市」再現 傳失控翻車事故 保桿噴飛樹上

今是中秋連假第3天，合歡山又見「武嶺早市」，今清晨更傳出有車輛下山失控自撞護欄後翻車，保桿碎裂噴飛掛在樹上，畫面驚險，車上4人受傷，幸性命無礙。警方表示，經測無酒駕，肇事原因待調查釐清，呼籲山路狹陡務必小心行車。

合歡山為國內熱門景點，不分四季總是吸引大批遊客，更因當地武嶺海拔3275公尺是全台公路最高點，並有地標「武嶺亭」及觀景平台、停車場等設施，能受追星、賞月、看日出，假日常有人夜衝擠成菜市場，而有「武嶺早市」之稱。

由於，今年中秋節連放3天，吸引不少民眾夜衝合歡山賞景遊玩，大批車潮湧入山區，又見「武嶺早市」盛況，但狀況也不少，昨清晨才發生年輕遊客脫序在國家公園範圍內違法放煙火，今清晨則傳出有車輛下山時突失控自撞護欄翻車意外。

有民眾在Threads上分享，今清晨6時許，一輛白色轎車從武嶺下山行經台14甲15.8K翠峰路段時失控自撞護欄，撞擊力道猛烈，保桿碎裂噴飛掛樹上，車輛翻覆路中央，畫面驚險；翻覆車主友人也留言表示，是煞車失靈，拉手煞也沒用。

仁愛警分局表示，今獲報武嶺、翠峰一帶有車輛翻覆後，立刻派員到場疏導交通，車內駕駛及乘客4人受傷，但意識清楚，救護車到場後協助送醫，性命無礙；經酒測，駕駛酒測值為0，並未酒駕，確切肇事原因仍有待進一步調查釐清。