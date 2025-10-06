10歲雙胞胎以為爸睡覺不知父死亡 新竹市社會處回應了

快訊

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

中秋節前夕新竹市傳出憾事，一對年僅10歲的雙胞胎兄弟，在家中陪著倒臥的父親江男一夜，原以為江男只是睡著，直到隔天仍叫不醒，向老師求助，消防人員到場後，發現江男早已身亡。兄弟天真守在江男身邊的身影，令人心碎；市府社會處指出，已與家屬聯繫，將給予必要關心與協助。

社會處指出，前陣子江男身體狀況欠佳，社會處有接獲通報，當時考量江的身體狀況需專人照顧，因此有將其暫時安置至機構，直到身體狀況回穩並徵詢江男意見後才讓其返家。江男遭安置期間，兩兄弟由江的一名長輩接手照顧，社會處都有定期關心，該名長輩照顧兩兄弟期間並無特殊狀況。

社會處表示，由於江男一家的經濟主要還有一名友人資助，因此經濟狀況尚可，現階段兩兄弟已由江男家屬接回照顧，並協助辦理後事，社會處也與家屬取得聯繫，將給予必要關心與協助。

據了解，江男長期獨力撫養一對雙胞胎兒子，江男十年前妻子難產過世後，生活陷入低潮，健康每況愈下。江男家屬透露，江男因喪妻受創重度憂鬱，自此「像變了一個人」，體態日益消瘦，走路常顯得不穩。

檢警初步勘驗，江男骨瘦如柴，身高約160公分，只剩50多公斤，且頭部有撕裂傷，地面可見血跡，需進一步解剖確認是否顱內出血致命。據小兄弟陳述，爸爸2日曾在家中跌倒，隔天發現爸爸躺在地上不說話，這才趕快找老師幫忙，由於江男生前身體虛弱曾住院治療，免疫下降，恐因此加上外傷而不治。

一對年僅10歲的雙胞胎兄弟，在家中陪著倒臥的父親江男一夜，原以為江男只是睡著，直到隔天仍叫不醒，向老師求助，消防人員到場後，發現江男早已身亡。示意圖／ingimage
